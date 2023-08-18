Сладкие, в растительном масле и “быстрые”: рецепты помидоров дольками на зиму

Конец лета — пора для заготовок пищи и консерваций. Если у тебя в этом году большой урожай помидоров, а ты не знаешь, что с ними делать — расскажем тебе три рецепта помидоров дольками на зиму.
Консервированные помидоры дольками — это идеальная заготовка на зиму. Закрытые помидоры, порезанные на частицы, не только хорошо смакуют с другими блюдами, но могут стать салатом в зимнюю пору.
Мы приготовили для тебя три рецепта консервированных помидоров дольками.
Этот рецепт является классическим, ведь помидоры дольками с луком легкие в приготовлении и очень вкусные.
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Сладкие консервированные помидоры в масле — вкусная закуска к столу. Как приготовить помидоры дольками в масле — рассказываем дальше.
Самый быстрый рецепт приготовления консервированных помидоров — без стерилизации.
Также идеальной закуской на зимнем застолье будут консервированные кабачки. Как приготовить консервированные кабачки на зиму, мы рассказывали раньше.
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