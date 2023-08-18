Сладкие, в растительном масле и “быстрые”: рецепты помидоров дольками на зиму

Конец лета — пора для заготовок пищи и консерваций. Если у тебя в этом году большой урожай помидоров, а ты не знаешь, что с ними делать — расскажем тебе три рецепта помидоров дольками на зиму.

Помидоры дольками: рецепты на зиму

Консервированные помидоры дольками — это идеальная заготовка на зиму. Закрытые помидоры, порезанные на частицы, не только хорошо смакуют с другими блюдами, но могут стать салатом в зимнюю пору.

Мы приготовили для тебя три рецепта консервированных помидоров дольками.

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Помидоры дольками с луком

Этот рецепт является классическим, ведь помидоры дольками с луком легкие в приготовлении и очень вкусные.

Ингредиенты:

помидоры — 300 г

лук — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

пряные травы

лавровый лист — по вкусу

перец черный горошком — 3 шт.

душистый перец горошком — 2 шт.

вода — 1 л

сахар — 3 ст. л

соль — 1 ст. л

уксус 9% — 50 мл

Приготовление:

Простерилизуй банки для консервации. Помидоры нарежь на частицы, а лук — полукольцами. В банки положи лук, травы и специи, разрезанный чеснок, помидоры. Чередуй овощи и пряности в несколько слоев. Сделай маринад: добавь к воде специи, поставь на огонь и доведи до кипения. После кипения добавь уксус. Залей маринад в банки, но не закручивай крышки. Дно большой кастрюли застели полотенцем, помести туда банки с консервацией. Залей водой по горлышко, прокипяти, сними с огня и законсервируй.

Помидоры половинками в масле

Сладкие консервированные помидоры в масле — вкусная закуска к столу. Как приготовить помидоры дольками в масле — рассказываем дальше.

Ингредиенты:

томаты — 2 кг

лук — 4 шт.

лавровый лист — по вкусу

перец черный горошком — по вкусу

укроп сушеный — по вкусу

сахар — 9 ст. л

соль — 3 ст. л

уксус 9% — 6 ст. л

подсолнечное масло

Приготовление помидоров половинками:

Простерилизуй банки. Помой и порежь овощи: помидоры на четвертинки, а лук полукольцами. В каждую банку вкинь: один лавровый лист, несколько штук перца и укроп, а затем слоями выкладывай помидоры и лук. Залей кипятком, за 15 мин слей воду в кастрюлю, добавь уксус и специи, прокипяти воду. Залей овощи в банке маслом: на 1 л — 1,5 ст. ложки, 1,5 л — 2 ст. ложки. Затем залей маринадом и закрути крышками.

Помидоры дольками без стерилизации

Самый быстрый рецепт приготовления консервированных помидоров — без стерилизации.

Ингредиенты:

помидоры — 400-500 г

луковица — 1 шт.

перец острый — 0,5 шт.

морковь — 0,5 шт.

перец душистый — 5 шт.

петрушка — 0,5 пучка

масло — 1 ст. л

уксус 9% — 25 мл

маринад — 500 мл

вода — 1 литр

сахар — 3 ст. л

соль — 1 ст. л

Приготовление:

Порежь помидоры и лук на частицы и кольца соответственно. Порежь острый перец, не очищая его от семян. Добавь к овощам порезанную на кружочки морковь. К овощам добавь петрушку. На дно банки брось специи, морковь с петрушкой и луком, помидоры. Чередуй овощи слоями. На 15 мин залей овощи кипятком, слей воду в банку, добавь сахар, соль и прокипяти. Влей маринад в банки, добавь уксус и масло, закрути банки.

Также идеальной закуской на зимнем застолье будут консервированные кабачки. Как приготовить консервированные кабачки на зиму, мы рассказывали раньше.

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