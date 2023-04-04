Вкус детства: как сделать ряженку в домашних условиях — рецепт

Ряженка — вкусный напиток, напоминающий смесь молока, карамели и пахнущий бабушкиным пирогом с ревенем. Готовить ряженку не сложно, однако времени это займет много, так что наберись терпения! А мы обещаем, что результат будет невероятно вкусным.
Как приготовить ряженку в домашних условиях — читай в материале.
Для того чтобы получилась вкусная и настоящая ряженка, необходимо всего три вещи: топленое молоко, закваска и теплое место.
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А поскольку в Украину уже совсем скоро придет настоящее тепло и даже жара, полезно будет также знать, как приготовить мороженое в домашних условиях: рецепты мы писали в нашем другом материале.
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