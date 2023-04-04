Вкус детства: как сделать ряженку в домашних условиях — рецепт

Ряженка — вкусный напиток, напоминающий смесь молока, карамели и пахнущий бабушкиным пирогом с ревенем. Готовить ряженку не сложно, однако времени это займет много, так что наберись терпения! А мы обещаем, что результат будет невероятно вкусным.

Как приготовить ряженку в домашних условиях — читай в материале.

Как сделать ряженку в домашних условиях

Для того чтобы получилась вкусная и настоящая ряженка, необходимо всего три вещи: топленое молоко, закваска и теплое место.

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Закваска для ряженки

Покрывало или полотенце

Стерилизованная посуда для ряженки

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Ряженка в домашних условиях: пошаговый рецепт

Для начала нужно сделать топленое молоко. Для этого можно использовать мультиварку или йогуртницу с соответствующей опцией или приготовить топленое молоко в духовке.

Чтобы приготовить топленое молоко в духовке, пастеризованное или свежее молоко доведи до кипения. Затем отправь его в духовку, разогретую до 70–100 °С. Держи молоко в такой температуре от пяти до девяти часов.

Охлади топленое молоко до 38–42 °С, перелей его в простерилизованную посуду и добавь в молоко закваску. Перемешай чистой ложкой, укутай в покрывало или полотенце и оставь в теплом месте на 12 часов. Для созревания затем отправь ряженку на три часа в холодильник. Хранить ряженку можно до пяти дней.

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