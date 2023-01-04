Как убрать жир с холодца: быстрые и легкие методы

Холодец — одно из главных блюд на праздничном столе. Хотя его часто делают и в обычные дни, все же очень часто холодец ставят во главе рождественского стола.
Он варится довольно долго, но зато в результате из одной курицы выходит сделать четыре – пять тарелок холодца. Часто на нем можно заметить белый жир.
Тогда такое блюдо выглядит не совсем аккуратно и аппетитно. Как убрать жир с холодца — читай в материале.
Из-за большого количества жира холодец выходит мутным. Чтобы он был диетическим и презентабельным, нужно придерживаться некоторых советов.
Например:
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