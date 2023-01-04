Как убрать жир с холодца: быстрые и легкие методы

Холодец — одно из главных блюд на праздничном столе. Хотя его часто делают и в обычные дни, все же очень часто холодец ставят во главе рождественского стола.

Он варится довольно долго, но зато в результате из одной курицы выходит сделать четыре – пять тарелок холодца. Часто на нем можно заметить белый жир.

Тогда такое блюдо выглядит не совсем аккуратно и аппетитно. Как убрать жир с холодца — читай в материале.

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Как убрать жир с холодца

Из-за большого количества жира холодец выходит мутным. Чтобы он был диетическим и презентабельным, нужно придерживаться некоторых советов.

Например:

Когда будешь добавлять в бульон морковь, овощ нужно порезать на крупные кружочки и обжарить на сухой сковороде. Если ты хочешь добавить в бульон для холодца взбитые яичные белки, то яйцо быстро схватится и вынырнет на поверхность, поднимая с собой весь лишний жир. Собери весь жир ложкой, и холодец станет прозрачнее. Существует еще один способ, который может убрать жир из холодца. Для этого возьми марлю, сложи ее в несколько слоев и процеди через нее бульон. Затем собери жир ложкой, а остатки промокни салфеткой. Также, когда бульон остынет, окуни в него бумажное полотенце, сложенное в несколько слоев. Весь жир осядет на нем. После этого кинь в жижу кусочек льда и доведи до кипения. Чтобы уже приготовленный холодец не покрылся слоем жира, его нужно предварительно снять. Для этого возьми большую ложку. Также, процедив бульон, вынеси его на балкон (если там холодно). После одного – двух часов сними аккуратно жир и поставь в холодильник.

Как убрать лишний жир с холодца

Когда бульон сварился, дай ему немного постоять. После этого перелей в кастрюлю и жди, когда жир всплывет наверх. Собери его. Возьми 2 головки чеснока и сложи в блендер. Добавь туда 2 ч. л. соли и 1 ст. л. уксуса. Измельчи и добавь в бульон. Перемешай. Поставь охлаждаться. Жир всплывет наверх. Собери его и слей в чистую кастрюлю.

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