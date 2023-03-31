Как украсить пасху: пять креативных и легких способов

Один из главных символов светлого Христова Воскресения — кулич. Его приготовлением занимаются накануне праздника, освящают в церкви и подают к семейному столу на ужин или обед.

Многие из нас ждут этого события целый год, чтобы еще раз ощутить особенные вкус и текстуру пасхального изделия. Как украсить пасху просто и красиво — читай в материале.

Как украсить пасху: красивый декор куличей с помощью сахарной пудры

Для того чтобы сделать тематическое украшение, тебе необходимо перед этим вырезать из бумаги трафарет с силуэтом церкви, куполов, яиц или креста. Кроме сахарной пудры, возьми пару капель сиропа или меда.

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После этого смажь верх кулича сиропом или медом тонким слоем. Приложи трафарет, посыпь рисунок сахарной пудрой. А по краю припороши пудрой, чтобы получилась рамка вокруг рисунка.

Как украсит пасху 2023 ажуром

Для придания куличам ажурной шапочки нужно взять белую и шоколадную глазурь, декоративные готовые кулинарные украшения (цветы, шарики, фигурки).

Рисунок лучше выполнять с помощью кондитерского мешка с очень тонкой насадкой. Для того чтобы сделать кружева на куличе, смажь верх выпечки шоколадной глазурью.

Белую глазурь нужно поместить в кондитерский мешок и рисуй узоры, выдавливая смесь. Поверх рисунка добавь фигурки готового декора.

Как украсить пасху сверху цветами из белкового заварного крема

Для того чтобы сделать подобный декор, нужно немало времени и сил. Сначала убедись в том, есть ли у тебя дома миксер, кондитерские мешки, насадки различной формы для создания декора из крема.

Для крема приготовь такие ингредиенты:

яичный белок — 120 г (3–4 яйца)

сахар — 250 г

вода — 80 мл

лимонная кислота — 0,5 ч. л.

пищевые красители нескольких видов

Способ приготовления белкового заварного крема:

Вари сироп из сахара и воды до готовности. В конце добавь лимонную кислоту. Пока варится сироп, взбей миксером яичные белки. Вливай горячий сироп в белковую пену, продолжая взбивать, пока крем не начнет отходить от стенок чаши. Раздели крем на части, в каждую добавь разные пищевые красители и помести в отдельные мешки. С помощью насадок сделай цветы (какие ты любишь). Поставь цветы на противень, покрытый бумагой. Суши декор в духовке при температуре 80 °С в течение трех часов, затем оставь еще на час для остывания.

Как красиво украсить пасху веночком из швейцарской меренги

Для приготовления такого украшения возьми следующие ингредиенты:

сырые белки из 3 яиц (около 105 г)

сахар — 210 г (в два раза больше белка)

лимонная кислота — щепотка

пищевые красители — розовый, сиреневый, желтый, зеленый

Также тебе понадобятся кондитерские мешки с одинаковой насадкой в виде звезды и пергаментная бумага для выпечки.

Способ приготовления

Меренгу готовят на бане. Для этого размешай в чаше белок и сахар. Взбивай смесь ручным миксером и раздели крем на части. Смешай каждую с красителем. Нанеси на пергаментной бумаге с помощью карандаша круги, соответствующие диаметру куличей. Оформи в каждом круге в виде венка цветы, листья и звездочки разной величины. Просуши меренги в духовке при температуре 80 °С в течение трех часов. Готовые сухие венки прикрепите на куличи на непросохшую основу из глазури.

Как украсить кулич топерами и цветами из французской меренги

Такие украшения нужно делать на основе французской меренги на шпажке. Для начала взбей белки с лимонной кислотой.

Добавляй порционно сахарную пудру (0,5–1 ст. л.) и продолжай непрерывно взбивать. Масса должна стать белоснежной, стабильной и глянцевой.

Несколько частей крема после этого необходимо смешать с разными красителями. На противень, покрытый бумагой, положи деревянные шпажки и оформи на них топер — крупные буквы.

Например, ХВ (Христос Воскрес), в их основании — мелкие цветы. Выпекай украшения так же, как швейцарскую меренгу.

Ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич из доступных продуктов, которые есть под рукой.