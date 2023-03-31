Как украсить пасху: пять креативных и легких способов

Один из главных символов светлого Христова Воскресения — кулич. Его приготовлением занимаются накануне праздника, освящают в церкви и подают к семейному столу на ужин или обед.
Многие из нас ждут этого события целый год, чтобы еще раз ощутить особенные вкус и текстуру пасхального изделия. Как украсить пасху просто и красиво — читай в материале.
Для того чтобы сделать тематическое украшение, тебе необходимо перед этим вырезать из бумаги трафарет с силуэтом церкви, куполов, яиц или креста. Кроме сахарной пудры, возьми пару капель сиропа или меда.
После этого смажь верх кулича сиропом или медом тонким слоем. Приложи трафарет, посыпь рисунок сахарной пудрой. А по краю припороши пудрой, чтобы получилась рамка вокруг рисунка.
Для придания куличам ажурной шапочки нужно взять белую и шоколадную глазурь, декоративные готовые кулинарные украшения (цветы, шарики, фигурки).
Рисунок лучше выполнять с помощью кондитерского мешка с очень тонкой насадкой. Для того чтобы сделать кружева на куличе, смажь верх выпечки шоколадной глазурью.
Рисунок лучше выполнять с помощью кондитерского мешка с очень тонкой насадкой. Для того чтобы сделать кружева на куличе, смажь верх выпечки шоколадной глазурью.
Белую глазурь нужно поместить в кондитерский мешок и рисуй узоры, выдавливая смесь. Поверх рисунка добавь фигурки готового декора.
Для того чтобы сделать подобный декор, нужно немало времени и сил. Сначала убедись в том, есть ли у тебя дома миксер, кондитерские мешки, насадки различной формы для создания декора из крема.
Для крема приготовь такие ингредиенты:
Способ приготовления белкового заварного крема:
Фото — Unsplash
Для приготовления такого украшения возьми следующие ингредиенты:
Также тебе понадобятся кондитерские мешки с одинаковой насадкой в виде звезды и пергаментная бумага для выпечки.
Способ приготовления
Такие украшения нужно делать на основе французской меренги на шпажке. Для начала взбей белки с лимонной кислотой.
Добавляй порционно сахарную пудру (0,5–1 ст. л.) и продолжай непрерывно взбивать. Масса должна стать белоснежной, стабильной и глянцевой.
Добавляй порционно сахарную пудру (0,5–1 ст. л.) и продолжай непрерывно взбивать. Масса должна стать белоснежной, стабильной и глянцевой.
Несколько частей крема после этого необходимо смешать с разными красителями. На противень, покрытый бумагой, положи деревянные шпажки и оформи на них топер — крупные буквы.
Например, ХВ (Христос Воскрес), в их основании — мелкие цветы. Выпекай украшения так же, как швейцарскую меренгу.
Ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич из доступных продуктов, которые есть под рукой.