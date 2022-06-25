От косточки плода до целого дерева: как вырастить авокадо дома

Укроп, петрушка, базилик и даже помидоры – все это мы давно научились выращивать на своих мини-огородах, которые радуют глаз на подоконнике или на балконе. А так было бы хорошо до этой красоты еще и иметь дома собственное дерево авокадо.

Просыпаешься рано утром, идешь к любимому растению, срываешь один из плодов и спокойно отправляешься на кухню готовить с него завтрак.

Звучит, скорее, как сюжет утопической книги о волшебных утрах. Однако все не так уж воображаемо. Как минимум можно попытаться начать с маленького и посадить авокадо из косточки.

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Как вырастить авокадо дома

Прежде всего, нужно взять косточку авокадо и промыть ее. Затем с помощью ножа или шила сделать в ней отверстия глубиной около 2-3 миллиметра.

После этого воткнуть в них зубочистки. В то же время необходимо взять стакан, который уже давно надоел, и отдать его в распоряжение будущего авокадо.

Налить в него фильтрованную воду доверху, а сверху положить косточку, острие которой должно смотреть вверх, а другая сторона должна углубляться в жидкость.

Зубочистки должны помогать косточке держаться на плаву и не давать ей утонуть. Позже необходимо будет следить за тем, чтобы вода была постоянно на одном уровне, а зубочистки оставались сухими.

Теперь эту конструкцию можно оставлять на окне с хорошим освещением и ждать, когда появятся первые корешки.

Обычно для этого требуется от двух недель до месяца.

А вот когда будет заметно, что корни достигают четырех сантиметров, то косточку можно пересаживать в землю. Для этого важно подготовить горшок глубиной в 15 сантиметров, дренаж и грунт.

Итак, сначала нужно будет вытянуть зубочистки из косточки, затем положить в горшок дренаж слоем в два сантиметра, на него высыпать почву и разрыхлить ее.

После этого в земле необходимо сделать небольшое углубление, в которое можно класть косточку авокадо. Она должна быть погружена в почву только наполовину.

Затем можно немного полить саженец, но важно не переусердствовать, чтобы он не начал гнить. Далее авокадо можно переместить вместе с горшком снова к окну.

Еще одно место, которое точно понравится растению, – это балкон. Однако когда температура упадет до 10 градусов тепла, его придется переместить в дом, поскольку растение не любит морозов.

Когда появятся первые плоды авокадо

Как бы мы ни стремились к быстрым результатам, но в первые годы роста авокадо можно рассчитывать на то, что растение будет приносить только наслаждение для глаз.

Однако сами плоды тоже могут впоследствии появиться. Такой процесс возможен только после того, как растение начинает цвести. Тогда нужно взять ватный диск и ежедневно проводить по цветкам, не меняя его.

Такой процесс позволит заменить растению опыление, и в результате оно сможет давать плоды. Однако важно помнить, что авокадо на дереве появляются не каждый раз после появления цветов, поэтому нужно набраться терпения и не отступать от своего.

И все же, когда появится первое собственноручно выращенное авокадо, можно будет еще раз порадоваться дню и собственной настойчивости, а также сделать невероятно вкусный гуакамоле. Читай рецепт от Владимира Ярославского.

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