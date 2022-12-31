Чтобы рыбка была нежной и сочной: как засолить форель

Соленую свежую форель любят как взрослые, так и дети. Ее считают одним из самых востребованных блюд на праздничном столе.
Самая вкусная форель получается тогда, когда ее делают по проверенным рецептам. Как засолить форель, чтобы она вышла превосходной — читай в материале.
Чаще всего форель немного меньше семги и горбуши. Мясо этой рыбы не такое жирное, как у лосося, но очень нежное.
Если ты уже настроился на приготовление соленой форели, в первую очередь необходимо купить качественную рыбу.
Если ты уже настроился на приготовление соленой форели, в первую очередь необходимо купить качественную рыбу.
Она должна быть свежей:
Если в магазинах свежей рыбы нет, можно взять замороженную. Здесь обрати внимание на слой льда. Он должен быть равномерным и тонким, а сама форель — без запаха.
Рыбу необходимо размораживать в холодильнике. Хотя многие хозяйки для того, чтобы ускорить процесс, ставят ее в холодную воду и отправляют размораживать в миску при комнатной температуре.
Делать это не стоит, ведь из-за резких температурных перепадов форель станет очень рыхлой и сухой.
Делать это не стоит, ведь из-за резких температурных перепадов форель станет очень рыхлой и сухой.
Пострадает не запах и вид, а именно вкус блюда.
Перед готовкой нужно обязательно разделать тушку. Например, таким способом:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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