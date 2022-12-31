Чтобы рыбка была нежной и сочной: как засолить форель

Соленую свежую форель любят как взрослые, так и дети. Ее считают одним из самых востребованных блюд на праздничном столе.

Самая вкусная форель получается тогда, когда ее делают по проверенным рецептам. Как засолить форель, чтобы она вышла превосходной — читай в материале.

Соленая форель: как выбрать рыбу

Чаще всего форель немного меньше семги и горбуши. Мясо этой рыбы не такое жирное, как у лосося, но очень нежное.

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Если ты уже настроился на приготовление соленой форели, в первую очередь необходимо купить качественную рыбу.

Она должна быть свежей:

с прозрачными глазами;

яркими жабрами;

упругая.

Если в магазинах свежей рыбы нет, можно взять замороженную. Здесь обрати внимание на слой льда. Он должен быть равномерным и тонким, а сама форель — без запаха.

Как засолить форель дома: подготовка

Рыбу необходимо размораживать в холодильнике. Хотя многие хозяйки для того, чтобы ускорить процесс, ставят ее в холодную воду и отправляют размораживать в миску при комнатной температуре.

Делать это не стоит, ведь из-за резких температурных перепадов форель станет очень рыхлой и сухой.

Пострадает не запах и вид, а именно вкус блюда.

Перед готовкой нужно обязательно разделать тушку. Например, таким способом:

Возьми форель и убери чешую с помощью ножа. После этого выпотроши внутренности и отрежь голову, плавники. С двух концов прорежь ножом вдоль хребта и срежь филе. Отдели кости и брюхо. Потом с помощью пинцета достань большие кости вдоль хребта. Если хочешь сделать еще и бульон, не выкидывай рыбную голову. Если дома есть только йодированная соль, иди в магазин за обычной, крупной. Ведь первая может отдавать неприятным металлическим привкусом. Также нельзя солить рыбу в железных мисках.

Как засолить форель: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 кг филе

2 ст.л. сахара

2 ст.л. крупной соли

4 ст.л. растительного масла

30 мл водки и 30 мл коньяка

Способ приготовления:

Куски филе нужно сначала промыть и высушить насухо бумажными полотенцами. После этого сбрызни рыбу водкой и коньяком (для аромата и оттенка). Пересыпь кусочки солью и сахаром, перемешай и сложить в лоток с плотно закрывающейся крышкой. Полей маслом, закрой и поставь в холодильник. Есть форель можно уже через три дня.

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