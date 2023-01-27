Побалуй себя вкусным блюдом в эти нелегкие времена: как жарить пельмени и что для этого нужно

Жареные пельмени — вкусное и питательное блюдо, которое обожают многие. Часто их готовят тогда, когда после варки мясного лакомства хозяйка не рассчитывает порции.

После этого в кастрюле остаются пельмени, и нужно придумать, что с ними делать. Если обратно кидать в бульон — они размокнут, а выкидывать вкусности в мусорку тоже не хочется.

Как жарить пельмени и что для этого нужно — читай в материале.

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Как правильно жарить пельмени

После варки пельменей воду с кастрюли нужно слить и добавить туда кусочек масла. При необходимости пельмени следует посолить и поперчить.

После этого их нужно пожарить на масле и подавать с различными добавками. Например, для усиления вкуса отлично подойдут:

сыр;

сметана;

кетчуп с майонезом;

уксус;

соевый соус;

бальзамический уксус.

Жареные пельмени с сыром: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

пельмени;

50 г масла сливочного;

2 ст. л. сметаны;

0,5 ст. воды;

паприка, специи, соль;

100 г твердого сыра;

зелень.

Способ приготовления:

Свари пельмени и слей воду. Выложи их на сковороду. Добавь масло и сметану, перемешай. Влей воду и добавь специи, перемешай. Готовь до испарения жидкости под крышкой, помешивая. Добавь тертый сыр и зелень, перемешай.

Как жарить замороженные пельмени

Разогрей сливочное масло на сковороде и добавь туда пельмени. Жарить нужно по 6–7 мин с каждой стороны. Накрой крышкой и готовь до хрустящей корочки.

Возьми большую миску и выложи в нее пельмени. Добавь тертый сыр, зелень, перец и перемешай. Подавай со свежей сметаной на большой тарелке.

А еще возьми на заметку рецепт оладушек из манки. Их можно будет приготовить на завтрак уже завтра или порадовать родных, не откладывая приготовление на следующий день. Решать тебе.