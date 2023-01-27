Побалуй себя вкусным блюдом в эти нелегкие времена: как жарить пельмени и что для этого нужно

Жареные пельмени — вкусное и питательное блюдо, которое обожают многие. Часто их готовят тогда, когда после варки мясного лакомства хозяйка не рассчитывает порции.
После этого в кастрюле остаются пельмени, и нужно придумать, что с ними делать. Если обратно кидать в бульон — они размокнут, а выкидывать вкусности в мусорку тоже не хочется.
Как жарить пельмени и что для этого нужно — читай в материале.
После варки пельменей воду с кастрюли нужно слить и добавить туда кусочек масла. При необходимости пельмени следует посолить и поперчить.
После этого их нужно пожарить на масле и подавать с различными добавками. Например, для усиления вкуса отлично подойдут:
Ингредиенты:
Разогрей сливочное масло на сковороде и добавь туда пельмени. Жарить нужно по 6–7 мин с каждой стороны. Накрой крышкой и готовь до хрустящей корочки.
Возьми большую миску и выложи в нее пельмени. Добавь тертый сыр, зелень, перец и перемешай. Подавай со свежей сметаной на большой тарелке.
А еще возьми на заметку рецепт оладушек из манки. Их можно будет приготовить на завтрак уже завтра или порадовать родных, не откладывая приготовление на следующий день. Решать тебе.