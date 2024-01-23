Как приготовить крем-чиз: простой рецепт вкусной начинки для торта и другой выпечки

Крем-чиз — один из самых популярных кремов в кондитерской сфере. Его достаточно быстро сделать и он не нуждается в большом количестве ингредиентов. Классический сливочный вкус является фаворитом многих людей, поэтому этот крем часто выбирают для приготовления торта для новой компании.

Но чтобы крем-чиз удался, его нужно правильно приготовить. Не нужно слишком долго взбивать ингредиенты, например. Мы расскажем, как приготовить крем-чиз.

Как приготовить крем-чиз: простой рецепт

Существует много вариантов приготовления крем-чиза. Его могут готовить с маслом, сгущенкой, какао и т.д. Но самый популярный вариант — на сливках.

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Рецептом крем-чиза поделилась кондитер Лиза Глинская. Этот крем она использовала для торта Красный бархат, но можно и для других.

Ингредиенты для крем-чиза (расчет на форму 16 см):

маскарпоне — 150 г

крем-сыр — 250 г

сливки, не менее 30% жирности — 400 мл

сахарная пудра — 100 г

Важно выбирать для крем-чиза именно сахарную пудру, а не сахар. Тогда крем будет иметь лучшую консистенцию.

Приготовление крем-чиза

Приготовить крем-чиз очень просто. Но у тебя должен быть качественный миксер, работающий на большой скорости.

В отдельной миске нужно взбить сливки, пока они не станут плотными. В другой миске взбить другие ингредиенты до однородной массы. Затем все тщательно смешать в одной миске, но не сбивать миксером.

Еще один вариант приготовления — просто положить все ингредиенты в чашу специального настольного миксера и взбивать до пышной однородной массы.

Для чего используют крем-чиз

Крем-чиз могут использоваться для тортов и чизкейков, капкейков и других десертов. Крем-чиз более плотной консистенции используют также для выравнивания тортов, а более жидкой для создания разного декора.

Если ты не хочешь много времени тратить на приготовление торта, то ранее мы рассказывали рецепт ленивого наполеона.

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