Bon appétit! Хрустящие и нежнейшие круасаны — пошаговый рецепт приготовления

Представь себе: ты, кофе и душистые, румяные и очень хрустящие круассаны. Правда ли, живописная и очень обольстительная картина? Неудивительно, если тебе уже захотелось их съесть.

Но найти действительно вкусные круассаны бывает довольно непростой задачей. Тогда на помощь могут прийти твои волшебные способности готовить.

Сомневаешься в себе? Вот это зря, поскольку с нашим рецептом круассанов из слоеного дрожжевого теста, тебе должен подчиняться этот капризная, но действительно аппетитная вкуснятина.

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Ингредиенты для круассанов

мука — 500 граммов

молоко — 300 миллилитров

сливочное масло — 360 граммов

сахар — 60 граммов

сухие дрожжи — 15 граммов

соль — 1/3 чайной ложки

Способ приготовления круассанов

Прежде чрезвычайно важно просеять муку. После этого к ней уже можно класть сахар, соль, дрожжи и мягкое сливочное масло. Затем следует постепенно вливать молоко и перемешивать тесто миксером около десяти минут. Дальше придется вымешивать тесто вручную. Для этого его сначала нужно переложить в отдельную емкость и накрыть пищевой пленкой. Когда тесто поднимется, его можно извлекать из емкости и раскатать до толщины в один сантиметр. Также оно должно иметь форму прямоугольника. После этого на него можно положить кусочки сливочного масла и сложить тесто как конверт. Затем снова его раскатать осторожно скалкой, чтобы масло оставалось внутри. Теперь его нужно положить на пергамент и поставить в холодильник на один час. Далее можно достать тесто, снова чуть-чуть раскатать, сложить книжечкой и отправить в холодильник. Затем повторить процедуру еще дважды и наконец хорошо, но осторожно раскатать до вида прямоугольника. Теперь тесто необходимо порезать на небольшие треугольники, которые должны иметь не ровные края, а скошенные, как у “острого треугольника”. Да-да, в этом случае понадобятся либо знания по геометрии, либо пара кликов в поисковике. Затем нужно сделать маленький надрез на том краю, который станет серединкой круассана, после чего его можно начать сворачивать во всемирно известную форму. Далее остается только выложить будущие круассаны на противень, застеленный пергаментной бумагой. В таком виде их нужно оставить на минут 15, чтобы тесто снова могло подняться. Теперь можно отправлять круассаны запекаться на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Когда появится румяная корочка, это будет означать, что вкусность готова и очень просится на твой стол.

А если ты на диете, а сладкого все равно хочется, то есть другой и не менее отличный вариант. Читай, как приготовить диетическую шарлотку.

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