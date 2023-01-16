Bon appétit! Хрустящие и нежнейшие круасаны — пошаговый рецепт приготовления

Представь себе: ты, кофе и душистые, румяные и очень хрустящие круассаны. Правда ли, живописная и очень обольстительная картина? Неудивительно, если тебе уже захотелось их съесть.
Но найти действительно вкусные круассаны бывает довольно непростой задачей. Тогда на помощь могут прийти твои волшебные способности готовить.
Сомневаешься в себе? Вот это зря, поскольку с нашим рецептом круассанов из слоеного дрожжевого теста, тебе должен подчиняться этот капризная, но действительно аппетитная вкуснятина.
А если ты на диете, а сладкого все равно хочется, то есть другой и не менее отличный вариант. Читай, как приготовить диетическую шарлотку.
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