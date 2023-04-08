Сладкая выпечка без ущерба для здоровья! Как приготовить пасхальный кулич для диабетиков

Пасха несомненно ассоциируется с богатым столом и вкусным сладким куличом. Однако есть люди, которым обычные рецепты этого лакомства не подходят. Речь идет о людях с диабетом.

Сладкая выпечка, как правило, содержит большое количество углеводов, приводящих к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Это может стать причиной гипергликемии, которая опасна для диабетиков.

К счастью, существует множество рецептов, в которых используются заменители сахара и белой муки, что позволяет людям наслаждаться куличом без вреда для здоровья.

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Кулич для диабетиков: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

2 стакана овощной, гречневой или кокосовой муки;

1 пакетик сухих дрожжей;

1/4 стакана меда или другого природного заменителя сахара;

1 яйцо;

1/2 стакана обезжиренного молока;

1/4 стакана растительного масла;

1 ч.л. цедры апельсина или лимона;

1/2 ч.л. соли.

Способ приготовления:

В миске смешай муку и дрожжи. В другой миске сбей вместе мед, яйцо, молоко, масло, цедру и соль. Добавь смесь мокрых ингредиентов в миску с сухими ингредиентами и перемешай все до получения однородного теста. Выложи тесто на дно формы для запекания, накрой ее марлей и оставь тесто подниматься в течение одного — двух часов. Разогрей духовку до 180°C и запекай кулич в течение 35-40 минут или до золотистого цвета.

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Советы для приготовления диетического кулича

Если же ты хочешь печь кулич по своему любимому рецепту, то можно сделать его безопаснее, если заменить:

белую муку на цельнозерновую — она имеет меньший гликемический индекс;

— она имеет меньший гликемический индекс; сливки на сыворотку — она содержит меньше калорий и наполнена лецитином, который облегчает пищеварение, защищает печень от жиров, а сосуды — от холестериновых бляшек;

— она содержит меньше калорий и наполнена лецитином, который облегчает пищеварение, защищает печень от жиров, а сосуды — от холестериновых бляшек; сахар на фруктозу — чтобы сохранить аппетитный румяный вид выпечки, который теряется при использовании фруктозы, можно добавить в тесто апельсиновую цедру и эфирное масло апельсина;

— чтобы сохранить аппетитный румяный вид выпечки, который теряется при использовании фруктозы, можно добавить в тесто апельсиновую цедру и эфирное масло апельсина; цукаты, сухофрукты и курагу на изюм сорта Султана и сушеную клюкву — они имеют низкий гликемический индекс и почти не повышают уровень сахара в крови.

По желанию можно украсить свой кулич, чтобы он был еще красивее. Читай, как сделать украшения из теста на кулич.

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