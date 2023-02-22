Думаешь, что приготовить на ужин? Держи рецепт сочной курочки в сливочном соусе

После тяжелого рабочего дня последнее, что хочется делать — это стоять и готовить изысканный и вкусный ужин на всю семью еще час – два. Поэтому сегодня ты узнаешь рецепт ароматной и сливочной курочки, приготовление которой не займет много времени.
Рецептом поделилась шеф-повар Алиса Купер в своем Instagram.
По 20 минут мясо тушить не нужно, — делится советом Алиса Купер.
По 20 минут мясо тушить не нужно, — делится советом Алиса Купер.
По желанию можешь посыпать блюдо зеленым луком.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Аліса Купер: Готую до кращого???????????? (@alisa___cooper)
Допис, поширений Аліса Купер: Готую до кращого???????????? (@alisa___cooper)
Ужин готов. Приятного аппетита!
А если будет больше времени и вдохновения, советуем приготовить рульку в пиве.
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