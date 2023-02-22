Думаешь, что приготовить на ужин? Держи рецепт сочной курочки в сливочном соусе

После тяжелого рабочего дня последнее, что хочется делать — это стоять и готовить изысканный и вкусный ужин на всю семью еще час – два. Поэтому сегодня ты узнаешь рецепт ароматной и сливочной курочки, приготовление которой не займет много времени.

Рецептом поделилась шеф-повар Алиса Купер в своем Instagram.

Ингредиенты

2 куриных филе

300 г шампиньонов

1 луковица

3 зубчика чеснока

100 г сливок

3 ст. л. пармезана

Курица в сливочном соусе: пошаговый рецепт

Куриное филе разрезаем вдоль пополам и делаем пополам надрезы. Нарезаем грибы и лук слайсами. В хорошо раскаленную сковороду наливаем масло и обжариваем филе по 5 минут с каждой стороны.

По 20 минут мясо тушить не нужно, — делится советом Алиса Купер.

Убираем его со сковороды, сразу туда бросаем лук и чеснок и жарим до золотистого цвета. Когда он станет мягким, при желании можно добавить 50 мл вина. Далее нужно добавить шампиньоны и жарить еще 10-12 минут. После этого добавь сливки и дай им нагреться. Выключи плиту. Высыпь пармезан на сковороду и хорошо перемешай. Туда же добавь предварительно обжаренную курицу и дай ей немного полежать в соусе и овощах.

По желанию можешь посыпать блюдо зеленым луком.

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Ужин готов. Приятного аппетита!

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