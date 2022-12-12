Без оливье и шубы: легкие блюда на Новый год 2023

После полуночи в первый день нового года мы обещаем себе: в следующем — так много не готовить. И вот наступает 31 декабря, а стол снова гнется под тяжестью таких любимых, но не слишком полезных блюд.
Что же такое приготовить, чтобы близкие получили максимум не только удовольствия, но и пользы? Мы предлагаем обратить внимание на легкие блюда к новогоднему столу.
Вместо тяжелой для желудка “шубы” более полезным для организма будет салат с тунцем. Он даст чувство насыщения, но не будет перегружать организм лишним майонезом. Только полезные жиры.
Смешаем для соуса ложку горчицы, меда и лимонного сока. Из авокадо убираем косточку и счищаем кожицу, а мякоть нарезаем кубиками. Нарезаем пополам томаты. Листья салата нарезаем большими кусочками и смешиваем с заправкой. Добавляем другие ингредиенты в заправленный салат и подаем в небольших глубоких тарелках.
Если вам нравится больше оливье, то и для него найдется более полезная замена. Как, например, усовершенствованный салат капрезе, который так любят итальянцы.
Перец кладем в жаростойкую форму и ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Запекаем около 25–30 минут. После чего кладем его в плотно закрывающийся контейнер и даем постоять минут 5–7. Затем вынимаем, снимаем кожицу, удаляем семена и плодоножку, а мякоть мелко нарезаем.
Каждый помидор и шарики моцареллы нарезаем большими кубиками.
Затем оливки и базилик мелко нарезаем, добавляем сладкий перец, помидор, моцареллу и орехи. Солим и перчим по вкусу, добавляем оливковое масло и перемешиваем.
Украшаем листиками базилика и наслаждаемся вкусом.
Для любителей мясных блюд мы тоже приберегли полезную альтернативу котлетам и отбивным. Все очень просто — печеная куриная грудка, но в медово-лимонном соусе для пикантности вкуса.
Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец. Выжимаем сок из одного лимона и добавляем его в смесь. Затем натираем цедру из остатков и смешиваем все вместе.
Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху равномерно поливаем лимонно-медовой смесью. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем около 20–25 минут, пока филе станет золотисто-коричневым. Периодически необходимо поливать мясо маринадом.
Вынимаем готовое филе из духовки и даем ему остыть. Нарезаем и подаем с кусочками лимона.
Поскольку наше меню получилось достаточно легким, кому-то может быть этих блюд не достаточно для полного насыщения. Тогда можно добавить еще одно любимое, но с небольшими коррективами.
У блюда есть много разновидностей, поэтому приготовление каждого варианта может отличаться.
Если вы решили готовить мини-бургеры с рыбой, то ее следует замариновать в соусе. Для этого необходимо смешать 2-3 столовых ложки сметаны и одну дижонской горчицы.
Рыбу нарезать кусочками и выложить на фольгу, слегка смазанную подсолнечным или оливковым маслом. Сверху посолить и поперчить по вкусу и полить соусом.
В случае, если вы все же поклонник мясных бургеров, то сначала стоит выбрать маринад под ваш любимый вид мяса. Проще всего будет купить уже готовый, которых достаточно в магазинах.
Однако можно приготовить его и самому. Для этого нужно смешать сок одного лимона, две столовые ложки оливкового масла, три мелко нарубленных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.
В такой смеси лучше, чтобы нарезанное мясо пролежало 2–12 часов. После чего его тоже можно пожарить или запечь.
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