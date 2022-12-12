Без оливье и шубы: легкие блюда на Новый год 2023

После полуночи в первый день нового года мы обещаем себе: в следующем — так много не готовить. И вот наступает 31 декабря, а стол снова гнется под тяжестью таких любимых, но не слишком полезных блюд.

Что же такое приготовить, чтобы близкие получили максимум не только удовольствия, но и пользы? Мы предлагаем обратить внимание на легкие блюда к новогоднему столу.

Легкие блюда на Новый год 2023

Вместо тяжелой для желудка “шубы” более полезным для организма будет салат с тунцем. Он даст чувство насыщения, но не будет перегружать организм лишним майонезом. Только полезные жиры.

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Салат с тунцом и авокадо

Ингредиенты

тунец консервированный — 200 г

томаты-черри — 200 г

авокадо — 200 г

консервированная кукуруза — 1 банка

листья салата — 150 г

горчица горошком — 1 ч. л.

мед — 1 ч. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

Смешаем для соуса ложку горчицы, меда и лимонного сока. Из авокадо убираем косточку и счищаем кожицу, а мякоть нарезаем кубиками. Нарезаем пополам томаты. Листья салата нарезаем большими кусочками и смешиваем с заправкой. Добавляем другие ингредиенты в заправленный салат и подаем в небольших глубоких тарелках.

Если вам нравится больше оливье, то и для него найдется более полезная замена. Как, например, усовершенствованный салат капрезе, который так любят итальянцы.

Салат капрезе

Ингредиенты

помидор большой — 4 шт.

большой шарик моцареллы — 4 шт.

сладкий перец — 1 шт.

оливки — 100 г

измельченные орехи — 2 ст. л.

небольшая горсть листьев базилика

оливковое масло — 1 ст.л.

Приготовление

Перец кладем в жаростойкую форму и ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Запекаем около 25–30 минут. После чего кладем его в плотно закрывающийся контейнер и даем постоять минут 5–7. Затем вынимаем, снимаем кожицу, удаляем семена и плодоножку, а мякоть мелко нарезаем.

Каждый помидор и шарики моцареллы нарезаем большими кубиками.

Затем оливки и базилик мелко нарезаем, добавляем сладкий перец, помидор, моцареллу и орехи. Солим и перчим по вкусу, добавляем оливковое масло и перемешиваем.

Украшаем листиками базилика и наслаждаемся вкусом.

Для любителей мясных блюд мы тоже приберегли полезную альтернативу котлетам и отбивным. Все очень просто — печеная куриная грудка, но в медово-лимонном соусе для пикантности вкуса.

Медово-лимонная куриная грудка

Ингредиенты

куриное филе — 800 г

жидкий мед — 2 ст. л.



лимон — 2 шт.

оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец. Выжимаем сок из одного лимона и добавляем его в смесь. Затем натираем цедру из остатков и смешиваем все вместе.

Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху равномерно поливаем лимонно-медовой смесью. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем около 20–25 минут, пока филе станет золотисто-коричневым. Периодически необходимо поливать мясо маринадом.

Вынимаем готовое филе из духовки и даем ему остыть. Нарезаем и подаем с кусочками лимона.

Поскольку наше меню получилось достаточно легким, кому-то может быть этих блюд не достаточно для полного насыщения. Тогда можно добавить еще одно любимое, но с небольшими коррективами.

Необычно: диетические новогодние блюда

Мини-бургеры

Ингредиенты

рыба (лосось, дорадо или скумбрия) или мясо — 600 г

листья салата — 1 упаковка

помидор небольшой — 2-3 шт.

красная луковица средняя — 1 шт.

маленькие булочки — 12 шт.

соус по вкусу

Приготовление

У блюда есть много разновидностей, поэтому приготовление каждого варианта может отличаться.

Рыбные мини-бургеры

Если вы решили готовить мини-бургеры с рыбой, то ее следует замариновать в соусе. Для этого необходимо смешать 2-3 столовых ложки сметаны и одну дижонской горчицы.

Рыбу нарезать кусочками и выложить на фольгу, слегка смазанную подсолнечным или оливковым маслом. Сверху посолить и поперчить по вкусу и полить соусом.

Мясные мини-бургеры

В случае, если вы все же поклонник мясных бургеров, то сначала стоит выбрать маринад под ваш любимый вид мяса. Проще всего будет купить уже готовый, которых достаточно в магазинах.

Однако можно приготовить его и самому. Для этого нужно смешать сок одного лимона, две столовые ложки оливкового масла, три мелко нарубленных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

В такой смеси лучше, чтобы нарезанное мясо пролежало 2–12 часов. После чего его тоже можно пожарить или запечь.

Сборка мини-бургеров

После приготовления главного ингредиента можно собирать бургеры. В первую очередь следует разрезать булочки пополам. Лук и помидоры нарезаем на тонкие ломтики. Первую часть половинок булочек кладем на поднос или большую тарелку, смазываем их соусом. Соус можно выбрать какой-то из классических либо поискать более необычный — например, песто или маринара. После этого добавляем по ломтику помидора и пару колец лука. Добавляем по кусочку рыбы или мяса. Накрываем второй частью булочек и закрепляем шпажками или зубочистками.

А если ты все же выберешь сытный стол к празднику, читай, что приготовить на Новый год 2023. Мы подобрали рецепты вкусных блюд, чтобы удивить гостей.

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