Наполнят не только желудок, но и душу: легкие начинки для круассанов — подборка Алекса Якутова

Душистая выпечка из слоеного теста, наполняющая нежными и одновременно теплыми ощущениями не только желудок, но и, кажется, всю душу. Круассаны уже давно завоевали немало сердец по всему миру и уже довольно трудно найти человека, который от них откажется. Особенно, если начинки для круассанов включают в себя самые вкусные ингредиенты из всех возможных, а готовить их достаточно просто.

Сомневаешься? Шеф-повар и ведущий реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов уверяет, что даже без особых кулинарных навыков любой способен приготовить по крайней мере один из двух его любимых вариантов этой французской выпечки с австрийским сердцем.

— Эта выпечка из слоеного теста идеально подходит для завтрака, потому что насыщает надолго. Можно подобрать начинку на любой вкус: как сладкую, так и соленую.

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А еще круассаны классно сочетаются с белым вином, поэтому подойдут и для вечерних посиделок с друзьями, — говорит Алекс Якутов.

Почему австрийским? А все потому, что история круассана, по легендам, уходит своими корнями в те времена, когда венские кулинары решили создать выпечку в честь победы над Османской империей. А уже позже один австрийский пекарь привез этот рецепт в Париж в 19 веке. Но достаточно уже исторических экскурсов, скорее готовить, пока не исчез аппетит.

Легкие начинки для круассанов

Соленый круассан с хамоном

Ингредиенты

круассан без начинки — 2 штуки

хамон — 120 граммов

сыр бри — 80 граммов

соус томатный — 2 столовые ложки

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать тонкими ломтиками сыр бри. После этого разрезать круассаны посередине, но не до конца. Смазать середину круассанов томатным соусом. Положить внутрь круассанов сыр и хамон. И готово. Теперь можно наслаждаться вкусом легкого в приготовлении завтрака.

Сладкий круассан с малиновым джемом

Ингредиенты

круассан без начинки — 2 штуки

сыр камамбер — 80 граммов

малиновый джем — 4 столовые ложки

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать тонкими ломтиками сыр камамбер. Затем разрезать круассаны посередине, но не до конца. Положить внутрь круассан сыр и полить его малиновым джемом. Теперь ты можешь насладиться всей гаммой вкусов этого необычного завтрака.

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