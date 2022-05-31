Еда и рецепты

Летние, нежные и легкие: как приготовить кабачки с сыром в духовке по рецепту Евгения Клопотенко

Даниэла Долотова, редактор сайта 31 мая 2022, 16:15
Кабачки в духовці із сиром - рецепт від Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Евгения Клопотенко

Больше новостей
Критичний імпорт в Україні
Украина обеспечивает себя базовыми продуктами на 80% — что такое критический импорт и как он работает
Лікування зубів
Кариес, пульпит, периодонтит — рассказываем, как снять зубную боль в домашних условиях
Перше відео безстрашного десанту, що доправив підмогу бійцям Азову
Это могла быть их последняя миссия! Первое видео бесстрашного десанта, который прорвался к бойцам Азова
Як приготувати майонез вдома
Рецепт полезного майонеза, который можно сделать дома
Смотреть больше

Материалы по теме

Як приготувати майонез вдома
Рецепт полезного майонеза, который можно сделать дома
Булгур
Почти суперфуд! Чем полезен булгур и как его приготовить
Як побороти печію в доашніх умовах
Вкусно, но есть не буду, опять изжога замучает! Рассказываем причины появления и как побороть в домашних условиях
Рецепт паляниці з полуницею — простий та швидкий, приготування покроково
Паляныця с клубникой — не скороговорка, а рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Видео
0:03:12
Критичний імпорт в Україні

Украина обеспечивает себя базовыми продуктами на 80% — что такое критический импорт и как он работает
0:01:21
Перше відео безстрашного десанту, що доправив підмогу бійцям Азову
Это могла быть их последняя миссия! Первое видео бесстрашного десанта, который прорвался к бойцам Азова
0:05:24
Іван Федоров про ситуацію у Мелітополі
Оккупанты начинают зачистку коллаборантов? Мэр Мелитополя о взрывах в городе 30 мая
0:08:51
Як зміняться соціальні виплати з червня
Соцвыплаты и пенсии: какие изменения ждут украинцев уже с июня
0:02:52
Як прибирають завали зруйнованої харківської школи
Вместо праздничной линейки — расчистка завалов! Как в Харькове разбирают завалы разрушенной школы
0:03:20
Ситуація у Слов'янську 31.05.2022 - як живе прифронтове місто
Жизнь под нескончаемой бомбежкой — репортаж из прифронтового Славянска
0:03:34
Шостий пакет санкцій від ЄС
Нефтяное эмбарго для России есть! Евросоюз согласовал шестой пакет санкций
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 31 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 31 мая
Олексій Арестович
Спецоперацию РФ мы уже выиграли, войну еще предстоит победить — Арестович
СБУ завершила першу про згвалтування під час війни
СБУ передала в суд первое дело об изнасиловании во время войны
Больше видео
Лікування зубів
Читать дальше
Кариес, пульпит, периодонтит — рассказываем, как снять зубную боль в домашних условиях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь