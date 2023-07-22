Настоящая нежность! Как приготовить малиновый десерт без выпечки — пошаговый рецепт

Вкусный десерт с сезонными ягодами, который не нужно запекать! Это просто находка для быстрого приготовления. Шеф-повар и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов рассказал, как сделать малиновый десерт без выпечки. Читай рецепт в нашем материале.

Малиновый десерт без выпечки: рецепт панна-котты от Алекса Якутова

Свежая малина, сливки и белый шоколад — вот главные ингредиенты для нежного десерта без выпечки. А называется он — панна-котта. Это один из самых популярных и вкусных десертов, а приготовить его совсем несложно.

Для этого нужна сезонная малина. На приготовление с охлаждением малиновой панна-котты тебе понадобится менее часа. Читай рецепт и овладевай новыми кулинарными вершинами.

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Понадобится

Сливки 33-36% — 250 г

250 г Белый шоколад — 100 г

100 г Малиновое пюре — 260 г

260 г Желатин — 12 г

12 г Холодная вода — 72 мл (для замачивания желатина)

72 мл (для замачивания желатина) Ягодное пюре — 170 г

170 г Кукурузный крахмал — 5 г

5 г Сахар — 40 г

Приготовление

Желатин замочи в холодной воде. Пропорция должна быть такая: 1 г желатина на 6 мл воды. Малиновое пюре вылей в кастрюлю и доведи до кипения. Влей желатин, высыпь кусочки белого шоколада и тщательно размешай лопаткой. Добавь сливки. Смесь разлей по формочкам. Поставь их в холодильник до полного застывания. Чтобы приготовить кули, пюре из ягод нагрей в кастрюле до появления пара. Крахмал смешай с сахаром, добавь порциями в кастрюлю. Помешивай до закипания. После закипания пюре провари его еще две минуты. Дай остыть, а потом подавай к панна-котте.

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