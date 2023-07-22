Настоящая нежность! Как приготовить малиновый десерт без выпечки — пошаговый рецепт

Вкусный десерт с сезонными ягодами, который не нужно запекать! Это просто находка для быстрого приготовления. Шеф-повар и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов рассказал, как сделать малиновый десерт без выпечки. Читай рецепт в нашем материале.
Свежая малина, сливки и белый шоколад — вот главные ингредиенты для нежного десерта без выпечки. А называется он — панна-котта. Это один из самых популярных и вкусных десертов, а приготовить его совсем несложно.
Для этого нужна сезонная малина. На приготовление с охлаждением малиновой панна-котты тебе понадобится менее часа. Читай рецепт и овладевай новыми кулинарными вершинами.
Понадобится
Приготовление
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