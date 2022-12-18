Что приготовить на Новый год-2023 — авторские рецепты от звезд МастерШеф

До Нового года остается все меньше времени, и настоящие хозяева и хозяйки уже собрали ряд рецептов, которые обязательно нужно приготовить в этом году. Но потом все равно побеждают оливье и крабовый салат.

Мы предлагаем тебе новые вкусные и простые рецепты для новогоднего меню, которые удивят тебя, твою семью и покорят сердца гостей. Даже самые ярые поклонники оливье отставят его в сторону.

Меню на Новый год 2023

Тыквенные мини-оладьи с икрой

— Красная икра — неизменный атрибут как на Новый год, так и на все праздники. Но надо уметь выбирать правильную и полезную, — рассказывает в своем Instagram владелец рецепта, судья кулинарного шоу МастерШеф Владимир Ярославский.

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Также шеф-повар говорит, что самая полезная икра — замороженная. В ней меньше соли и вовсе нет консервантов.

Ингредиенты

пюре тыквы — 250 г

яйцо — 1 шт.

мука — 140 г

соль — 2 г

разрыхлитель — 10 г

масло без запаха, для жарки

Приготовление

Муку перемешать с разрыхлителем.

В тыквенное пюре добавить яйцо, соль и перемешать. Добавить муку, перемешать.

Жарить на растительном масле, на среднем огне маленькие оладьи. Их размер можно определить с помощью чайной ложки.

С этими оладьями и икрой очень удачно сочетается крем с авокадо, делать его не так уж сложно.

Ингредиенты для крема

авокадо — 1 шт.



оливковое масло — 1 ст. л



соль, сок лимона и немного петрушки — по вкусу

Очищенный авокадо взбить блендером со всеми ингредиентами в кремовую консистенцию.

Далее пора собирать наши вкусные бутерброды из оладий и икры.

На оладьи выкладываем немного крем-сыра, сверху добавляем крем из авокадо, сверху икра. Готово!

Расскажем вам рецепт еще одной вкуснейшей закуски, которая понравится всем. И обычные помидорки сыграют новыми красками.

Вяленые томаты с козьим сыром

Этой закуской из вяленых томатов поделился в своем блоге участник МастерШеф Богдан Шинкарёв. Она станет отличным выброром для новогоднего меню.

Ингредиенты

помидоры

соль

приправы

оливковое масло

козий сыр

Приготовление

Разрезаем томаты на четыре части, достаем семена и добавляем орегано, чеснок, перец и соль.

Лайфхак

Соль нужна не только для вкуса, а чтобы влага из томатов ушла быстрее.

Включаем духовку на 60 градусов, добавляем чуть-чуть оливкового масла и отправляем сушиться томаты на шесть часов, кожицей вниз.

После долгих, но таких оправданных часов ожидания кладем сверху козий сыр (можно заменить на любой сливочный).

И закуска готова!

Какой же стол без птицы

Запеченная индейка

Куда же новогодний стол без вкусного мяса на столе. На своей странице в Instagram кулинарный проект МастерШеф поделился вкусным рецептом запеченной индейки.

Ингредиенты

индейка — 4,5-5 кг

лимон — 3 шт.

сухое белое вино — 75 мл

жженый сахар — 75 г

рубленые свежие травы (шалфей, душица, чабрец) — по 1 ст. л.

оливковое масло — 3 ст. л.

соль, перец

Приготовление

Индейку зачистить и удалить внутренности. Слегка отделить кожу и натереть травами.

С лимонов снять цедру и отжать 4 ст. л сока. Затем мякоть разрезать на половинки и поместить внутрь птицы.

Чтобы сделать лимонную глазурь, нужно смешать сахар, сок лимона и вино и поставить в холодильник.

Индейку сбрызнуть оливковым маслом и отправить в духовку на 3,5 часа при 150 °С.

За полчаса до конца запекания несколько раз полить лимонной глазурью.

Курица каччиаторе

Если ты не хочешь запекать целую индейку, потому что над этим надо заморочиться, предлагаем тебе не менее вкусную альтернативу.

Этой вкусной курицей каччиаторе поделился самый известный шеф страны, судья кулинарного шоу МастерШеф, Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты

куриные бедра без кожи и костей — 6 шт.

крупные грибы портобелло (или другие) — 6 шт.

красный лук — 2 шт.

болгарский перец (обжаренный) — 500 г

оливки — 125 г

свежий розмарин — 4 веточки

красное вино — 180 мл

томаты из банки (или свежие) — 400 г

Приготовление

Курицу нужно приправить солью и перцем и положить в большую, но неглубокую сковороду. Жарить на оливковом масле, на среднем огне 10 минут, чтобы образовалась золотая корочка. Не забывай регулярно переворачивать. Надо почистить и нарезать грибы, лук, перец, подготовить оливки без косточек. Со сковороды убрать курицу и насыпать в нее овощи. Перемешивай их и впоследствии добавь розмарин. Овощи можно жарить до готовности. Влей в овощи вино и дай ему выпариться, а затем добавь помидоры и воду из них, разбивая помидоры ложкой. Все это нужно довести до кипения. Следующее, что нужно сделать — это перемешать курицу с овощами и соками и поставить в духовку, разогретую до 175 градусов, на один час или пока курица не станет мягкой. Вкусность, аж пальчики оближешь. Наша редакция взяла себе этот рецепт на заметку.

Овощи, мясо, закуски, а как же рыбка?

А вот и рыбка.

Запеченная рыба

Запеченная в фольге семга с картофелем и сладкой тыквой.

Что-то необычное, новогоднее и вкусное. Этим рецептом в своем Instagram поделилась участница МастерШеф Юлия Венедиктова.

Ингредиенты

семга

тыква

картофель

крем-сыр

приправы

Для соуса

йогурт

зеленый лук

сельдерей

соль

лимонный сок

Приготовление

Рыбу приправить солью и острой паприкой. Картошку посолить, а тыкву наоборот посыпать сахаром. Смешать крем творог, сливки и чеснок.

Выложить в фольгу рыбу, картофель и тыкву и поливаем сыром-сливками.

Выпекать около 40 минут. Подаем со вкусным соусом.

Новогодние праздники сильно бьют по нашему кошельку. Кажется, что ничего лишнего не купил(-а), а всю зарплату потратил(-а). Читай, как вырастут цены на новогодний стол 2023 и как на нем сэкономить.