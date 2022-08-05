Отпразднуем международный день пива? Всё о возникновении, пользе и вреде хмельного напитка

В мире существует множество разнообразных праздников, а 4 августа отмечают Международный день пива. Этот напиток самый популярный в мире после воды и чая. Ежедневно его потребляют около миллиарда человек на планете. Пиво имеет тысячелетнюю историю и несколько сотен видов на любой вкус. Не удивительно, что ему посвятили отдельный праздник.
Международный день пива — это неофициальный праздник, отмечаемый в первую пятницу августа. Почему так? Джесс Авшаломов, основатель праздника, выбрал именно эту дату, ведь она относительно “далеко” от других пивных праздников, например, Octoberfest. А также Авшаломов привел в качестве аргумента летнюю погоду: в разгар жары хорошо бы выпить прохладного пива.
Международный день пива впервые отметили в 2007 году в Санта-Круз (Калифорния), США. В этот день принято делать несколько вещей:
Пиво изобрели случайно тысячи лет тому назад. Из-за празднования Octoberfest люди часто считают родиной пива Германию. Да и слово beer возникло именно в этой стране. Однако раньше пиво называли peor или bior из-за его пены. Со временем слово модифицировалось в немецкий bier и английский beer. Однако некоторые версии утверждают, что название произошло от латинского корня biber, что означает “напиток”.
А сама история возникновения пива тоже достаточно интересна. Его создателями были древние шумеры. Согласно истории, пекарь должен был приготовить хлеб и забыл тесто на солнце. Оно “заиграло”, но пекарь решил попробовать продукт. Вкус ему понравился. Вот так случайно придумали первое пиво. А тысячелетие спустя этот напиток имеет разные вкусы и способы приготовления.
90% видов напитка варят из злаков. Европейское пиво преимущественно производят из ячменя. Также популярным является пшеничное пиво.
Для приготовления напитка может использоваться солод (проращенный ячмень) и другие зерновые — рожь, кукуруза, рис.
Отличается пиво по своему цвету и крепости. Основные цвета: светлое, темное, красное, белое и смешанное. Крепость определяется по проценту спирта в составе напитка: от 3-4% в легких сортах до 11-12% в самых крепких разновидностях.
Главной классификацией пива является вид брожения. Соответственно, пиво бывает двух видов: сваренное при низких температурах пиво низового брожения (лагер) и пиво верхового брожения, которое готовится при более высоких температурах (эль, портер, стаут, пшеничное пиво).
Наверное, ты слышал(-а), что от пива появляется “пивной животик”. Однако многие утверждают, что пиво может быть полезным, если им не злоупотреблять.
Пиво способно выводить из организма алюминий, а при регулярном употреблении снижает вероятность появления камней в почках.
В то же время, в составе пива содержится калий, магний, фосфор, цинк, железо, медь, витамины В1 и В2, витамин С.
А хмель и ячмень, из которых производят напиток, содержат кремний, сохраняющий плотность костей, эластичность суставов, положительно влияющий на мозг.
А хмель и ячмень, из которых производят напиток, содержат кремний, сохраняющий плотность костей, эластичность суставов, положительно влияющий на мозг.
Однако кроме пользы пиво несет и вред нашему организму. Напиток содержит сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол. Именно из-за них человек пьянеет. При регулярном избыточном употреблении развиваются признаки алкоголизма. Повышается тревожность, появляется тремор рук, лень, агрессия, лживость, замедленная реакция.
Само пиво не очень калорийно. Обычно люди набирают вес из-за различных снеков и закусок к нему.
По рекомендациям ВОЗ, мужчинам следует употреблять не больше двух бутылок пива в день, а женщинам — не больше полутора бутылок.
По рекомендациям ВОЗ, мужчинам следует употреблять не больше двух бутылок пива в день, а женщинам — не больше полутора бутылок.
Еще одним популярным алкогольным напитком является вино. Сотни его видов производят в разных странах: выдержанное и молодое, полусладкое и сухое. Ранее мы рассказывали, как правильно подобрать вино.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!