Празднуем Международный день торта, где твой кусок? Рецепт сладкого Сникерса от Лилии Цвит

Наверное, сегодняшний день празднуют все сладкоежки и кондитеры, ведь 20 июля отмечают День торта. Международный день торта впервые отпраздновали в 2011 году, он символизирует дружбу и мир между людьми.

Отпраздновать День торта было инициативой Миланского клуба Королевства любви — это сообщество музыкантов, кулинаров и других творческих личностей. Международный день торта проводят с целью распространить дружбу на планете, ведь друзья часто едят сладкое вместе.

А девизом этого праздника стала фраза I cake you!

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Предлагаем тебе отпраздновать День торта, приготовив и съев его. Мы расскажем рецепт торта Сникерс от Лилии Цвит.

Этот торт очень любят взрослые и дети, он вкусный и легкий в приготовлении. Существует много вариантов рецептов приготовления торта Сникерс: с карамелью, с крекером, безе, без выпекания. Данный рецепт более простой, но очень вкусный.

Как приготовить торт Сникерс

Ингредиенты

Для теста на два коржа (форма 18 см):

кефир — 400 мл

яйца — 2 шт.

сахар — 150 г

ванильный сахар — 1 пачка

масло — 100 г

сода — 1 ч. л.

уксус — 1 ст. л.

мука — 300 г

какао — 30 г

Ингредиенты для крем-чиза:

творог — 900 г

пудра — 150 г

масло — 300 г

Ингредиенты для карамельного крема:

сливки 30% — 250 г

сгущенное молоко вареное — 250 г

арахис жареный — 200 г

Для глазури:

белый шоколад — 50 г

молочный шоколад — 10 г

масло подсолнечное — 3 ст.л.

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Рецепт торта Сникерс

Приготовление коржей для торта Сникерс

К яйцам добавить сахар, ванильный сахар, кефир, растопленное масло и перемешать ингредиенты миксером. Далее добавить погашенную уксусом соду. Затем просеянное через сито какао и просеянную мука. Замесить тесто ложкой.

Когда тесто вымешано, еще раз сбить его миксером, чтобы была однородная масса. Тесто должно получиться довольно редким, с легкой консистенцией.

Тесто нужно разделить на две части. Формы застелить пергаментной бумагой и выложить туда по половине смеси. Накрыть формы фольгой, чтобы на корже не образовалась горка.

Далее ставим в духовку, разогретую до 180 °С, на 30–40 мин. Когда коржи готовы, их нужно разрезать на две части.

Приготовление крем-чиза для торта Сникерс

Этого крем-чиза хватит, чтобы перемазать торт внутри и снаружи. Творог перемешать с сахарной пудрой и добавить растопленное масло. Хорошо взбить ингредиенты миксером.

Приготовление карамельного крема с арахисом для торта Сникерс

Сначала нужно взбить миксером сливки до образования стойкой, пышной массы. Далее добавить сгущенку и снова перемешать до однородности. Затем добавить измельченный арахис и еще раз перемешать, но уже ложкой.

Как собрать торт Сникерс

Первый корж смазать крем-чизом, по центру оставить небольшое углубление. Далее выложить крем со сливками и арахисом, сверху положить новый корж. Повторить еще раз.

Когда выложили последний четвертый корж, нужно перемазать весь торт крем-чизом. Дальше нужно декорировать торт — в этом тебе поможет фантазия. Можно сделать потеки из шоколада, добавить кусочки одноименного батончика или просто шоколадную крошку.

Но если тебе лень готовить, а отпраздновать День торта кусочком сладенького хочется, то предлагаем тебе рецепт вафельного торта от Эктора Хименеса-Браво. Потратишь до десяти минут и вспомнишь вкус детства!

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