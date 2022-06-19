Секрет в начинке! Рецепт невероятных блинчиков от Владимира Ярославского

Шеф-повар и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился пошаговым рецептом приготовления блинов (налистников) на молоке.

Налистники — это одно из традиционных украинских блюд. Это жареные тонкие блинчики с разнообразной начинкой.

Ингредиенты для налистников на молоке:

500 г молока

190 г муки

35 г сахара

1 большое яйцо

щепотка соли

25 г растительного масла

25 г сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

500 г минтая

150 г лука

200 г шампиньонов

100-150 г сливок

соль, перец, немного муки и масла

Тоненькие и вкусные — можно есть и так, можно фаршировать и поджаривать, — говорит повар.

Приготовление налистников на молоке

Берем часть молока примерно 200 г. Добавляем яйцо, сахар, соль, муку и смешиваем все венчиком. Консистенция теста должна быть похожа на густую сметану. Разбавляем смесь остатком молока. Отдельно растапливаем сливочное масло с растительным, чтобы оно было тёплым, и вливаем в тесто. Снова перемешиваем, и тесто готово.

За счет наличия в тесте сливочного и растительного масла не нужно смазывать сковороду.

Смесь должна получиться однородной и без пузырьков, тогда край блинов также будет ровным и мягким. Жарим блины на среднем огне на специальной сковороде.

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Приготовление начинки

Начинку можно сделать любую: мясную, рыбную, сладкую с творогом или фруктами.

Владимир Ярославский рассказывает о рыбной начинке.

Мелко нарезаем лук и жарим его, добавляем шампиньоны, затем добавляем порезанную кубиком рыбу (предварительно вынуть косточки). Тушим рыбу и добавляем соус Ру (это обжаренная мука с маслом), соль, перец и сливки. Доводим до достаточно густой консистенции. Даем начинке остыть, а затем в готовые блинчики кладем начинку, заворачиваем и помещаем в смазанную маслом форму. Поверх налистников можно добавить масло и сливки и запечь в духовке до румяной корочки.

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