Секрет в начинке! Рецепт невероятных блинчиков от Владимира Ярославского

Шеф-повар и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился пошаговым рецептом приготовления блинов (налистников) на молоке.
Налистники — это одно из традиционных украинских блюд. Это жареные тонкие блинчики с разнообразной начинкой.
Тоненькие и вкусные — можно есть и так, можно фаршировать и поджаривать, — говорит повар.
Тоненькие и вкусные — можно есть и так, можно фаршировать и поджаривать, — говорит повар.
За счет наличия в тесте сливочного и растительного масла не нужно смазывать сковороду.
За счет наличия в тесте сливочного и растительного масла не нужно смазывать сковороду.
Смесь должна получиться однородной и без пузырьков, тогда край блинов также будет ровным и мягким. Жарим блины на среднем огне на специальной сковороде.
Начинку можно сделать любую: мясную, рыбную, сладкую с творогом или фруктами.
Начинку можно сделать любую: мясную, рыбную, сладкую с творогом или фруктами.
Владимир Ярославский рассказывает о рыбной начинке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Панкейки не мене популярны, чем налистники. Они тоже жарятся на сковороде, но несколько отличаются от блинчиков. Ранее мы рассказывали рецепт панкейков от Джейми Оливера.