Непревзойденно! Очень необычный рецепт селедки под шубой от победителя МастерШеф

Новогодние и рождественские праздники заполняют наши столы традиционными сытными салатами. Одним из них является так называемая селедка под шубой.
И если вы немного устали от традиционного рецепта блюда, победитель МастерШеф-11 Богдан Шинкарев знает, чем вас удивить.
Рецептом нетипичной сельди под шубой — со свекольным муссом — он поделился на личной странице в Instagram.
Давайте договоримся, мы не будем называть это “селедкой под шубой”. Во-первых, потому что там не будет селедки.
Давайте договоримся, мы не будем называть это “селедкой под шубой”. Во-первых, потому что там не будет селедки.
И это правда, Богдан Шинкарев предлагает приготовить салат со вкусной скумбрией, а шубу сделать в виде мусса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Богдан Шинкарёв | Мастер шеф (@bohdan_shynkarov)
Публикация от Богдан Шинкарёв | Мастер шеф (@bohdan_shynkarov)
А если после рецепта селедки вам захотелось чего-нибудь сладенького, советуем почитать, как приготовить запеченные яблоки со вкусом глинтвейна от Эктора Хименеса-Браво.
А еще напоминаем, что cамые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший. Премьера МастерШеф. Битва сезонов в эфире СТБ состоится 22 января 2022 года в 19:00.