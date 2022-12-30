Как в лучшем баре: простые рецепты коктейлей на Новый год 2023

Приближаются новогодние праздники, а это значит долгожданные встречи с друзьями и родными, теплые посиделки и, конечно же, вкусные коктейли! Чтобы попробовать необычные сочетания, не обязательно собираться в баре. Сделать интересные коктейли можно самостоятельно. Читай рецепты коктейлей на Новый год 2023 в нашем материале.
Рецептами коктейлей поделилась Liga.life. Если тебе еще никогда не приходилось готовить коктейли, можно начать с чего-то простого. Для приготовления Виски сауэр тебе понадобится 60 мл виски, 25-30 мл сахарного сиропа и 25-30 мл лимонного сока. Всё это нужно смешать.
Если хочешь улучшить коктейль, сделай пенку из яичного белка. Сахарный сироп можно заменить апельсиновым или малиновым джемом, — говорит TikTok-блогер Анастасия Иванцова.
Если хочешь улучшить коктейль, сделай пенку из яичного белка. Сахарный сироп можно заменить апельсиновым или малиновым джемом, — говорит TikTok-блогер Анастасия Иванцова.
Не только крепкий алкоголь может быть основой для коктейлей. Ты можешь взять вино и игристое. Для Нью-Йорк сауэр основой является красное вино. А игристые вина являются базовыми для коктейлей шприц и физз. Вермут добавляют в Негрони и Бульвардье.
Для тех, кто хочет научиться создавать вкусные коктейли самостоятельно, эксперт дала несколько важных советов:
Постепенно ты научишься различать разные виды алкоголя в коктейлях, их качество, тонкие нотки. Тогда можно будет увеличить бюджет на домашний бар и покупать больше оборудования. Однако эксперт советует приобрести металлический шейкер и минимальный барный набор.
Так будет гораздо проще готовить коктейли, а еще это позволит придерживаться рецепта. Шейкер позволяет коктейлю лучше насытиться воздухом, что делает напиток более рыхлым по текстуре.
А чтобы лучше понять, как готовить коктейли, нужно научиться делать и безалкогольные. Это тоже сложно, ведь необходимо выдержать баланс вкусов, свежести и кисло-сладости.
Основу для новогодних коктейлей ты можешь сделать из игристого, клюквенного сиропа и розмарина. Из нее выйдет несколько интересных коктейлей, к тому же игристое — недорогая база для качественных напитков.
Анастасия Иванцова поделилась рецептами нескольких простых алкогольных и безалкогольных коктейлей, приготовить которые у тебя точно получится.
Новогодняя мимоза
Шприц
Виски сауэр с клюквенным сиропом
Безалкогольный коктейль на основе лайма
Самое главное в коктейльном искусстве — знать свою меру. Если тебе попался невкусный коктейль, лучше не допивай его, чтобы избежать тяжелых последствий на следующий день.
Выбирай дегустационные сеты, чтобы лучше чувствовать вкусы, ароматы и разнообразные сочетания.
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