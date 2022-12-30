Как в лучшем баре: простые рецепты коктейлей на Новый год 2023

Приближаются новогодние праздники, а это значит долгожданные встречи с друзьями и родными, теплые посиделки и, конечно же, вкусные коктейли! Чтобы попробовать необычные сочетания, не обязательно собираться в баре. Сделать интересные коктейли можно самостоятельно. Читай рецепты коктейлей на Новый год 2023 в нашем материале.

Как делать коктейли как в баре самостоятельно

Рецептами коктейлей поделилась Liga.life. Если тебе еще никогда не приходилось готовить коктейли, можно начать с чего-то простого. Для приготовления Виски сауэр тебе понадобится 60 мл виски, 25-30 мл сахарного сиропа и 25-30 мл лимонного сока. Всё это нужно смешать.

Если хочешь улучшить коктейль, сделай пенку из яичного белка. Сахарный сироп можно заменить апельсиновым или малиновым джемом, — говорит TikTok-блогер Анастасия Иванцова.

Не только крепкий алкоголь может быть основой для коктейлей. Ты можешь взять вино и игристое. Для Нью-Йорк сауэр основой является красное вино. А игристые вина являются базовыми для коктейлей шприц и физз. Вермут добавляют в Негрони и Бульвардье.

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Для тех, кто хочет научиться создавать вкусные коктейли самостоятельно, эксперт дала несколько важных советов:

Не покупай сразу дорогой алкоголь. Храни крепкий алкоголь в шкафу, где нет солнечного света. Ликеры, крепкие вина и вермуты прячь в холодильник после откупорки. Учись у опытных людей. Это могут быть блоги, книги, курсы барного искусства. Начинай знакомство с культурой коктейлей с простого алкоголя: виски, бурбона, скотча, джина.

Постепенно ты научишься различать разные виды алкоголя в коктейлях, их качество, тонкие нотки. Тогда можно будет увеличить бюджет на домашний бар и покупать больше оборудования. Однако эксперт советует приобрести металлический шейкер и минимальный барный набор.

Так будет гораздо проще готовить коктейли, а еще это позволит придерживаться рецепта. Шейкер позволяет коктейлю лучше насытиться воздухом, что делает напиток более рыхлым по текстуре.

А чтобы лучше понять, как готовить коктейли, нужно научиться делать и безалкогольные. Это тоже сложно, ведь необходимо выдержать баланс вкусов, свежести и кисло-сладости.

Новогодние коктейли: четыре рецепта приготовления коктейлей

Основу для новогодних коктейлей ты можешь сделать из игристого, клюквенного сиропа и розмарина. Из нее выйдет несколько интересных коктейлей, к тому же игристое — недорогая база для качественных напитков.

Анастасия Иванцова поделилась рецептами нескольких простых алкогольных и безалкогольных коктейлей, приготовить которые у тебя точно получится.

Новогодняя мимоза

игристое — 75 мл

апельсиновый или ананасовый сок, замороженный в формочке

мята, розмарин, клюква — по желанию.

Положи в стакан несколько кубиков замороженного сока. Залей игристым и украшай мятой, розмарином или клюквой.

Шприц

просекко — 60 мл

ликер Aperitivo, лимончелло или другой — 40 мл

минеральная вода — 20 мл.

Смешай все ингредиенты. Укрась по желанию.

Виски сауэр с клюквенным сиропом

виски — 60 мл

лимонный сок — 30 мл

вода — 100 мл

сахар — 100 г

клюква — по вкусу

розмарин — по вкусу

Воду и сахар соедини в сотейнике. По вкусу добавь розмарин и клюкву. Вари на медленном огне до образования сиропа и полного растворения сахара. Виски с сиропом перелей в шейкер, добавь лимонный сок и лед. Взбивай 15 секунд.

Безалкогольный коктейль на основе лайма

вода — 100 мл

сахар — 50 г

сок и цедра одного лайма

лимонная кислота — щепотка

розмарин

Смешай воду с сахаром в сотейнике. Добавить сок и цедру лайма. Готовь на медленном огне до растворения сахара. Дай сиропу остыть и процеди через сито. У тебя получился лаймовый кордиал. В стакан налей минеральную воду, добавь кордиал. Укрась коктейль веточками розмарина и кусочками лайма.

Самое главное в коктейльном искусстве — знать свою меру. Если тебе попался невкусный коктейль, лучше не допивай его, чтобы избежать тяжелых последствий на следующий день.

Выбирай дегустационные сеты, чтобы лучше чувствовать вкусы, ароматы и разнообразные сочетания.

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