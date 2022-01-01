Освежающие напитки, которые спасут тебя после новогоднего застолья

После новогоднего застолья нас долго преследует тяжесть в желудке. Не хочется есть или пить что-нибудь жирное, а хочется легкого и освежающего.

Предлагаем тебе пять простых освежающих напитков, которые смогут помочь тебе вернуться к нормальной жизни после праздничной ночи.

Холодный чай

Куда же зимой без чая? Но, чтобы он помог тебе взбодриться, надо пить холодный и с мятой.

Ингредиенты:

черный чай

мята

лимон

сахар (по вкусу)

Надо заранее приготовить черный насыщенный чай с лимоном и мятой. Дать ему охладиться и потом пить. Можно налить чай в формочки для льда и затем добавлять в чай.

Ведь лед из обычной воды будет разбавлять и портить вкус чая.

Кислинка лимона и свежесть мяты вместе с кофеином черного чая моментально сделают тебя бодрым и энергичным.

Лимонад из черники и апельсина

Зимой наступает сезон цитрусовых фруктов, и ты можешь найти их, где угодно.

Итак, предлагаем тебе сделать домашний лимонад к столу, а не покупать вредные газированные напитки, которые потом могут вызвать изжогу.

Ингредиенты:

апельсин (нарезанный) — 2 шт.

черника — горстка

холодная фильтрованная вода

лед (по желанию)

Приготовление очень простое, но займет немного времени.

Надо смешать все ингредиенты в кувшине с водой, а затем поставить в холодильник на 2–24 часа, чтобы разрешить воде настояться. Поэтому этот напиток тоже нужно готовить заранее.

Лайфхак: раздави чернику, чтобы она дала больше сока.

Грейпфрут и розмарин

Еще один напиток с цитрусами. Горьковато-сладкий грейпфрут в сочетании с пряным розмарином заигрывают новыми вкусовыми красками.

Ингредиенты:

грейпфрут (нарезанный) — 1/2 части

розмарин — несколько веточек

холодная фильтрованная вода

лед (при желании)

Приготовление тоже очень простое, но смешать все ингредиенты, залить водой и оставить в холодильнике на несколько часов.

Кофе с мороженым

Кофе, конечно, тебя взбодрит, но после горячего кофе наоборот еще больше хочется спать. Потому предлагаем тебе пить кофе с мороженым.

Все, что тебе нужно, это добавить к кофе 50 г шоколадного или ванильного мороженого и полстакана молока.

Морс

Ну и куда без морса? Этот освежающий напиток, который готовится из ягод, преимущественно из клюквы. Можно использовать свежие или замороженные ягоды.

Ингредиенты:

1 стакан клюквы

1-1,5 л кипятка

0,5 стакана сахара

пряности по вкусу

Приготовление морса тоже не очень сложное.

Возьми нужное количество сахара и пряностей, залей кипятком и перемешивай, пока сахар не растворится. Измельчи клюкву с помощью блендера. Процеди, сироп отложи, а мякоть добавь в сладкую воду и доведи до кипения. После этого снять кастрюлю с огня, процедить и добавить отложенный сироп. Готово!

Кроме освежающих напитков с цитрусами, мы рассказывали, как приготовить вкусные сырники с апельсиновым соусом. Рецепт простой, а результат порадует всю семью.