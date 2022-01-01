Освежающие напитки, которые спасут тебя после новогоднего застолья

После новогоднего застолья нас долго преследует тяжесть в желудке. Не хочется есть или пить что-нибудь жирное, а хочется легкого и освежающего.
Предлагаем тебе пять простых освежающих напитков, которые смогут помочь тебе вернуться к нормальной жизни после праздничной ночи.
Куда же зимой без чая? Но, чтобы он помог тебе взбодриться, надо пить холодный и с мятой.
Ингредиенты:
Надо заранее приготовить черный насыщенный чай с лимоном и мятой. Дать ему охладиться и потом пить. Можно налить чай в формочки для льда и затем добавлять в чай.
Ведь лед из обычной воды будет разбавлять и портить вкус чая.
Кислинка лимона и свежесть мяты вместе с кофеином черного чая моментально сделают тебя бодрым и энергичным.
Кислинка лимона и свежесть мяты вместе с кофеином черного чая моментально сделают тебя бодрым и энергичным.
Зимой наступает сезон цитрусовых фруктов, и ты можешь найти их, где угодно.
Зимой наступает сезон цитрусовых фруктов, и ты можешь найти их, где угодно.
Итак, предлагаем тебе сделать домашний лимонад к столу, а не покупать вредные газированные напитки, которые потом могут вызвать изжогу.
Приготовление очень простое, но займет немного времени.
Надо смешать все ингредиенты в кувшине с водой, а затем поставить в холодильник на 2–24 часа, чтобы разрешить воде настояться. Поэтому этот напиток тоже нужно готовить заранее.
Лайфхак: раздави чернику, чтобы она дала больше сока.
Лайфхак: раздави чернику, чтобы она дала больше сока.
Еще один напиток с цитрусами. Горьковато-сладкий грейпфрут в сочетании с пряным розмарином заигрывают новыми вкусовыми красками.
Приготовление тоже очень простое, но смешать все ингредиенты, залить водой и оставить в холодильнике на несколько часов.
Кофе, конечно, тебя взбодрит, но после горячего кофе наоборот еще больше хочется спать. Потому предлагаем тебе пить кофе с мороженым.
Все, что тебе нужно, это добавить к кофе 50 г шоколадного или ванильного мороженого и полстакана молока.
Все, что тебе нужно, это добавить к кофе 50 г шоколадного или ванильного мороженого и полстакана молока.
Ну и куда без морса? Этот освежающий напиток, который готовится из ягод, преимущественно из клюквы. Можно использовать свежие или замороженные ягоды.
Приготовление морса тоже не очень сложное.
Кроме освежающих напитков с цитрусами, мы рассказывали, как приготовить вкусные сырники с апельсиновым соусом. Рецепт простой, а результат порадует всю семью.