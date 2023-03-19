Еда и рецепты

Только нежность внутри! Как приготовить кулич с шоколадной начинкой

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 марта 2023, 08:00
паска з шоколадом усередині
Фото: Pexels

Больше новостей
щоденний догляд за шкірою
Правильный уход за кожей лица: косметолог о частых ошибках и опасных веществах
Як прибрати носогубні складки
Смейся сколько хочешь: когда появляются носогубные складки и можно ли их убрать
майстершеф хто пішов
Вкусами погрузиться во вселенную и вдохновить других. Как прошел шестой выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект
місячний календар
Садоводства и огородничества время! Лунный посевной календарь на апрель 2023 года
Смотреть больше

Материалы по теме

Цибулевий суп від Валі Саєнко - простий рецепт
Ощутить атмосферу Парижа? Легко! Рецепт лукового супа из доступных продуктов
Хачапури на сковородке
Грузинская кухня на сковородке — не миф! Рецепт сочного хачапури от фуд-блогера
Рацион вегана
“Хочу перейти на веганское питание, но не знаю, как правильно организовать рацион. Что посоветуете?”
сирники від Аніти Луценко
Быстрый и полезный завтрак за 10 минут: диетические сырники от Аниты Луценко

Видео
0:03:02
пес Даф допомагає ремонтувати машини

Ночью охранник, а днем помощник-талисман: как пес Даф помогает ремонтировать машины для ВСУ
0:03:14
Американские врачи
Съехались из всех штатов для помощи Украине: как американские врачи спасают переселенцев в Черкассах
0:02:44
Николаевская область новости
Жили без света год! Как в Николаевскую область возвращаются блага цивилизации
Карта бойових дій в Україні
Россияне создают новые пыточные на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 18 марта в режиме онлайн
0:02:14
Робот Alpha Wolf
Сохраняет жизни спасателей! В Украине работает уникальный робот-пожарный
0:02:20
перехвачені розмови окупантів
Я ни детей, никого в живых оставлять не буду! Новые перехваченные разговоры оккупантов
0:04:10
Изюм новости
Здесь посадим цветы! Изувеченный Изюм возвращается к жизни
0:02:18
Роман
“На меня упал весь потолок”: как подросток выжил после обстрела дома в Бахмуте
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продолжают наносить сокрушительные удары по живой силе и технике врага: карта боевых действий в Украине 17 марта в режиме онлайн
0:07:05
Авдіївка сьогодні: наслідки обстрілів та ситуація у місті
Оккупанты уничтожают Авдеевку постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами: какая ситуация в городе и как живут местные
Больше видео
щоденний догляд за шкірою
Читать дальше
Правильный уход за кожей лица: косметолог о частых ошибках и опасных веществах

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь