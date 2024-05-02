Чтобы было много и хватило всем! Рецепт пасхальных куличей на один литр молока

Совсем скоро наступит Пасха по восточному обряду. Хозяйки уже готовят тесто на пасхальные куличи. Кто-то делает всего одну или две паски, а кто-то много, ведь хочет угостить друзей, коллег, близких и родных.
Пасхальные куличи пекутся с любовью и добрым и чистым сердцем, в тишине и спокойствии. Поэтому, когда даришь их кому-то, считается, что они дарят добро и счастье. Но чтобы пасхальных куличей было много, нужно замесить немало теста. Мы расскажем рецепт паски на один литр молока.
Ингредиенты:
Прежде всего, надо подготовить опару для теста. Это делается для того, чтобы куличи были пышными. В миске надо смешать глубокую десять куриных и три желтка, добавить сахар и хорошо все перемешать до однородного состояния, но чтобы не было пены.
Потом в другой миске смешать теплое молоко (35-45°С) и дрожжи. Добавить растопленной сливочное масло и перемешать. Добавить эту смесь к взбитым яйцам и хорошо перемешать.
Потом в другой миске смешать теплое молоко (35-45°С) и дрожжи. Добавить растопленной сливочное масло и перемешать. Добавить эту смесь к взбитым яйцам и хорошо перемешать.
Эту опару надо накрыть крышкой или полотенцем и оставить в теплом месте на два часа. Потом понемногу добавлять в опару просеянную муку и перемешивать тесто ложкой. Добавить ванильный сахар, соль и коньяк.
Алкоголь придаст тесту хорошую пористость и мягкость.
Алкоголь придаст тесту хорошую пористость и мягкость.
Далее нужно тщательно вымесить тесто руками, накрыть его полотенцем и снова поставить на два часа в теплое место. Оно должно в два раза увеличиться в объеме.
Пока тесто подходит, можно приготовить сухофрукты и яичную глазурь. Сухофрукты нужно залить кипятком на 20 минут, а потом выдавить лишнюю воду и добавлять в тесто, когда оно подошло.
Снова вымесить тесто руками. Наполнить им формочки на ⅓, их предварительно смазать сливочным маслом. Оставить тесто еще на 40 минут.
Затем выпекать куличи в разогретой до 180°С духовке около 20 минут, потом еще около 40 минут при температуре 170°С.
Затем выпекать куличи в разогретой до 180°С духовке около 20 минут, потом еще около 40 минут при температуре 170°С.
Готовые куличи достать из духовки, дать немного остыть и украшать на свой вкус. Пасхальные куличи на один литр молока готовы, их можно дарить друзьям и близким.
Тесто является основой удачной выпечки. Ранtе мы рассказывали, как приготовить кулич из александрийского теста.
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