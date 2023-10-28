Печенье пальчики на Хэллоуин: рецепт приготовления пугающего и вкусного десерта

Ведьмины пальчики — очень оригинальное и необычное печенье. С первого взгляда оно может шокировать внешнем видом. Но как только ты ощутишь этот невероятный вкус, все страхи сразу же развеяться. Как приготовить печенье пальчики на Хэллоуин 2023 — читай в материале.

Печенье пальчики на Хэллоуин: рецепт пошагового приготовления

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

5 г ванильного сахара или экстракта ванили;

1 яйцо;

250 г муки;

7 г разрыхлителя;

¼ ч.л соли;

8 шт. миндаля;

20 г молочного шоколада;

1 ст.л растительного масла.

Способ приготовления:

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Смешай мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар. Взбей миксером (примерно минуту.) Добавь яйцо и взбивай еще 1 минуту. Муку, разрыхлитель и соль просей в отдельную миску. Получившуюся сухую смесь постепенно соединяй с первой смесью, перемешивая лопаткой до однородности. После того как тесто станет плотным, сформируй из него один комок, накрой пленкой и убери в холодильник на 1 час. Смажь пальчики смесью масла и шоколада. Для этого в микроволновке растопи 20 г шоколада, добавь масло и перемешай. В качестве ноготка используй миндаль. Выпекай 25 минут при 180 ⁰С.

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