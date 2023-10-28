Печенье пальчики на Хэллоуин: рецепт приготовления пугающего и вкусного десерта

Ведьмины пальчики — очень оригинальное и необычное печенье. С первого взгляда оно может шокировать внешнем видом. Но как только ты ощутишь этот невероятный вкус, все страхи сразу же развеяться. Как приготовить печенье пальчики на Хэллоуин 2023 — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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