Перерыв на сладенькое: простой рецепт шоколадно-бананового кекса в микроволновке

Между постоянными тревогами нужно успевать что-нибудь приготовить. Чтобы долго не искать, вот рецепт вкусного и простого в приготовлении кекса.
Готовка займет у вас не больше 7 минут, и не нужно никаких духовок.
Чтобы приготовить шоколадно-банановый кекс, тебе понадобится:
Итак, начнем магию. Соберись и помни, что от перестановки слагаемых сумма не меняется, смешивай, как вздумается, все равно получится очень вкусно.
Подготовь свою любимую кружку или глубокую тарелочку, в которой будет готовиться шоколадно-банановый кекс и все ингредиенты, которые тебе понадобятся.
Возьми яйцо и размешай его до однородного состояния. Чем больше яиц, тем больше порций получится. Количество ты можешь регулировать самостоятельно.
На одно яйцо обычно идет три столовых ложки сахара, однако мы делаем кекс со сладким бананом. Поэтому сахара можно добавить меньше или вообще не добавлять, по собственному вкусу.
Секрет вкусной домашней выпечки: добавь щепотку соли в изделие, она усилит сладкий вкус.
Секрет вкусной домашней выпечки: добавь щепотку соли в изделие, она усилит сладкий вкус.
Смело добавляй муку. Если получится жидко, всегда можно добавить еще, а если густо, то разбавить молоком.
Не жалей какао. Оно придаст цвет и насыщенный шоколадный вкус кексу. На такую пропорцию идеально подойдут две столовые ложки.
Если ты добавляешь соду, то ее не нужно ничем гасить. Кекс хорошо поднимется и без этого. Соды надо добавить совсем чуть-чуть – 1/3 чайной ложки.
Разрыхлителя можно добавить чуть больше, примерно ½ чайной ложки.
Его нужно хорошо размять вилочкой до состояния пюре и добавить в размешанное яйцо. После этого хорошо все перемешать.
Итак, ко всем сухим ингредиентам тебе нужно добавить яйцо с бананом и влить туда молоко.
У тебя должна получиться консистенция густой сметаны.
У тебя должна получиться консистенция густой сметаны.
Если масса получилась слишком сухая, добавь больше молока, если жидкая – муки.
Все хорошо перемешай до однородного состояния и на финальном этапе добавь подсолнечное масло, чтобы твой шоколадно-банановый кекс не прилипал к посуде.
Дополнительно можно добавить изюм, орехи или тертый шоколад, но это совсем не обязательно, ведь кекс и так получится очень вкусным.
После этого проверь свой шоколадно-банановый кекс на готовность. Проткни его зубочисткой несколько раз. Если она останется сухой, то поздравляю, десерт готов.
Приятного аппетита!
Впереди Пасха, и самое время искать интересные рецепты куличей. В этом году украинцам придется импровизировать и готовить ее из доступных продуктов.
Все гениальное — просто! Мы подготовили для тебя вкусный и простой рецепт пасхи из доступных продуктов.