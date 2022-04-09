Почти суперфуд! Чем полезен булгур и как его приготовить

Какую крупу сварить, когда надоел традиционный набор из гречки, овсянки или риса? Булгур – отвечает диетолог Светлана Фус.

В чем польза булгура, как его варить и с чем подавать на стол — читай далее.

Чем полезен булгур

Поскольку при производстве булгура в пшенице остаются зародыши, в этой крупе больше питательных веществ и витаминов по сравнению с манкой, кус-кусом и многими другими популярными крупами.

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Кроме того, эта каша содержит витамины группы В (кроме 12), К и РР, фолиевую кислоту, а также минералы (калий, кальций, железо, цинк, марганец, магний и фосфор). Ну, почти суперфуд!

Булгур также медленнее переваривается и соответственно дольше дарит тебе чувство насыщения.

Как готовить булгур

Крупу лучше предварительно обжарить 2-4 минуты на масле или сливочном масле из расчета 1 ст.л. масла на стакан булгура.

Обжаривание придаст булгуру легкий ореховый привкус.

Далее всыпаем крупу в кипящую воду. Варить булгур лучше в кастрюле с толстым дном или сковороде на среднем огне.

Варите булгур из расчета 1:2, то есть на стакан крупы – два стакана воды.

И помните, что при приготовлении булгур увеличивается в 2-3 раза. Учитывайте это при выборе посуды.

Чем приправить булгур

Добавьте к каше розмарин, тимьян, майоран, паприку, карри, корицу или бадьян. Можно использовать другие специи по вкусу.

Традиционное блюдо из булгура – табуле. Холодная вареная крупа с зеленью и свежими овощами, заправленная лимонным соком и оливковым маслом, – советует Светлана.

С чем подавать булгур

В кашу можно добавлять фрукты, ягоды или свежую зелень.

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