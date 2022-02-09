Порадуй себя и приготовь суши самостоятельно вместе с нами. Держи простенький рецепт роллов

Среди стран — любителей суши Украина на втором месте после Японии, а Одесса, Киев и Харьков попали в топ-5 городов с наибольшим количеством фанатов суши за пределами Японии.

Об этом пишет австралийское издание Chef’s Pencil.

Лично я обожаю это японское блюдо. Но пандемия заставила меня научиться готовить его самостоятельно. Поэтому сегодня я поделюсь простеньким, но от этого не менее вкусным рецептом роллов.

Выбираем ингредиенты

Тебе понадобится:

Рис — 500 г

500 г Вода — 750 мл

750 мл Листы нори — 6-7 шт.

6-7 шт. Рисовый уксус — 70 мл

70 мл Соль — 1 ст. л.

1 ст. л. Сахар — 3 ст. л.

3 ст. л. Рыба (слабосоленый лосось, семга или тунец) — 250 г

250 г Соевый соус — 1 бутылка

1 бутылка Сыр Филадельфия, свежий огурец, крабовые палочки, креветки или что твоей душе угодно

Васаби и маринованный имбирь по желанию

Бамбуковый коврик для заворачивания роллов

Тут сразу хочу остановиться, потому что чувствую твое недовольство: “Ага, рисовый уксус, а, может, еще слезы единорога?”

На самом деле вместо рисового можно взять винный или яблочный пятипроцентный уксус. Специальный рис для суши можно заменить обычным круглым рисом. И ни один японский гуру суши не умрет от разрыва сердца.

Все ингредиенты продаются в крупных супермаркетах. Существуют даже специальные наборы для приготовления суши, но я бы все-таки рекомендовала покупать продукты отдельно, потому что их хватит на сытный ужин, еще и останется на другие блюда.

Для начинки традиционно берут свежую, копченую или слабосоленую морскую рыбу, сыр Филадельфия (в супермаркетах есть более дешевые заменители, которые, честно говоря, мало чем отличаются от оригинала) и свежий огурец.

Можно добавлять мякоть авокадо, креветки, крабовые палочки, икру, разнообразные морепродукты и даже бекон или курицу! Прояви фантазию и экспериментируй.

Готовим рис

Самая сложная задача при приготовлении роллов — правильно сварить рис.

Тщательно промываем рис в воде, помешивая его рукой. Эту процедуру следует повторять, пока вода не станет прозрачной. Обычно приходится менять воду до десяти раз. Здесь прояви терпение и покой японских монахов.

За это время можно вскипятить воду. Заливаем рис кипятком в пропорции 2:3. Да, не волнуйся, если ты не можешь ровно отмерить 750 мл. Это условность.

Сначала пять минут варим рис на сильном огне, а затем еще 10-15 минут — на минимальном. При варке открывать крышку кастрюли или помешивать рис нельзя.

После того как мы выключили плиту, оставляем рис “отдыхать” в кастрюле еще 10 минут. Далее выкладываем его на тарелку, чтобы он остыл.

Это время не тратим попусту, а готовим приправу для риса. В уксус добавляем соль и сахар и нагреваем на слабом огне, пока те не растворятся. Доводить до кипения смесь не нужно!

Поливаем тёплый (не горячий) рис остывшей смесью. Вот здесь понадобится ювелирное мастерство, чтобы не переборщить. Я рекомендую не выливать сразу всю приправу в рис, а делать это постепенно, помешивая рис и пробуя его. Рис не должен быть кислым или пресным. Ищи золотую середину.

Готовим начинку

Пока отложим рис в сторону и займемся начинкой. Рыбу нарезаем тоненькими длинными пластинками, огурец обязательно очищаем от кожуры и тоже тоненько нарезаем. Если добавляешь креветки, то свари их, почисти и нарежь.

Читать по теме Мифы о морском деликатесе: все, что нужно знать о красной рыбе

Крутим роллы

Остается самая приятная часть работы — скрутить роллы.

Берем лист нори и кладем его шершавой стороной вверх на бамбуковый коврик. Чтобы не замазать коврик, можно обернуть его пищевой пленкой.

Выкладываем сверху рис. Толщина слоя должна быть примерно в два зёрнышка. Но оставляем 2 см правого края нори без риса. Это нужно для склеивания ролла.

Руки быстро залипнут рисом, поэтому во избежание неприятных ощущений можно поставить рядом миску с теплой водой и промывать пальцы.

Сверху на рис выкладываем начинку вдоль листа нори, немного левее серединки. Сначала промазываем сыром Филадельфия, затем добавляем рыбу, огурец и т.д. Начинка должна быть выложена достаточно плотно и вдоль листа вертикально.

Начинаем сворачивать лист нори с левой стороны вместе с бамбуковым ковриком. Равномерно жмем на коврик, придавая форму ролу — квадратную или круглую. Сворачиваем ролл как можно плотнее. Иначе он получится рыхлый, а начинка будет выпадать из него.

В конечном итоге должен получиться ровный красивый цилиндр.

Режем ролл

Чтобы порезать ролл, нужно взять самый острый нож, который у тебя есть в доме. Красиво разрезать лист нори может быть весьма трудно. Я смачиваю нож водой, а после каждого пореза вытираю его салфеткой и снова смачиваю.

Идеальной толщиной суши, сделанных профессионалами, считается толщина не более полутора сантиметров, но я не претендую на это звание, поэтому советую резать так, как тебе удобно.

Вот и все. Первый ролл готов. Если он получился комом, то не переживай. Второй получится однозначно лучше.

Вдруг у тебя остался лосось, то можно приготовить еще одно изысканное блюдо. Читай, как приготовить запеченный лосось с соусом сабайон — рецепт Жени Клопотенко.