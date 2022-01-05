Пшеничная, рисовая, с сухофруктами и орехами — рецепты кутьи от звёзд СТБ

Без кутьи нет рождественского стола. Это традиционное блюдо, и каждая семья обязательно должна его приготовить.

Кутья существует уже очень давно, и трудно определить, откуда она берет начало.

Раньше, когда праздновали Рождество, эту кашу перед ужином ставили “на кутку” (под иконами) — отсюда и название кутья.

Миска с этим блюдом должна была стоять на самом почетном месте в доме до самого Старого Нового года. А на следующий день, когда дети носили ужин родственникам или крестным, то непременно брали с собой кутью.

Рецептов существует много, каждый может выбрать себе по вкусу или придумать собственный.

Ведущая программы Ольга Кучер, а также известные украинские шеф-повара Евгений Клопотенко и Владимир Ярославский поделились своими рецептами рождественского блюда.

Пшеничная кутья от Клопотенко

Ингредиенты:

350 г пшеницы

50 г грецких орехов

50 г изюма

50 г запаренного мака

1 ч. л. цедры лимона

2 ст. л. лимонного сока

мед по вкусу

Приготовление

Первое, что нужно сделать — это промыть и замочить пшеницу. Оставить ночь в холодной воде. Если ты купил в магазине уже готовую пшеницу, этого делать не надо. На следующее утро слить воду из пшеницы и варить ее 1,5–2 часа в пропорции 1:4 (пшеницы и воды соответственно). Если у тебя нет готовой маковой смеси, нужно залить мак кипятком на 15 минут и перетереть его в макитре или кофемолке. Орехи надо измельчить. Сделать это можно с помощью скалки, ведь в блендере они могут быстро перемолоться в консистенцию пасты. В большой миске смешать пшеницу, измельченные орехи и мак. Добавить изюм и мед по вкусу и снова перемешать. Затем добавить цедру лимона и лимонный сок, а также теплой воды до желаемой консистенции готового блюда.

Рисовая кутья от Клопотенко

Ингредиенты:

300 г длиннозернистого пропаренного риса

50 г чернослива

50 г орехов

2 ст. л. меда

3 ст. л. мака

Приготовление

Рис промыть и проварить в пропорции 1:2 (рис и вода соответственно). После того как рис закипел, варить его следует не более пяти минут, затем выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться 15 минут. Затем залить мак кипятком и оставить на 10 минут. После того как он запарился, процедить его через сито, чтобы стекла лишняя вода. Мак не перемалываем. Чернослив промыть и мелко порезать. Орехи порубить ножом. Рис, мак, чернослив и орехи перемешать и добавить 2 ст. л. меда. Перемешать и добавить теплой воды для желаемой консистенции блюда.

Традиционный рецепт от ведущей Вікна-Новини Ольги Кучер

Это традиционный рецепт кутьи у нас в семье. Мама всегда готовила ее, потом научился папа, а теперь рецепт передал и мне.

Ингредиенты:

200-300 г пшеницы

3-4 горсти сушеных яблок и груш

200 г изюма

200 г грецких орехов

100 г мака

Приготовление

Берем обычную пшеничную кашу и варим в соленой воде часа два. Воду можно подливать, когда вываривается. Зерно должно хорошо размякнуть. После этого кашу оставляем остывать. Параллельно ставим варить компот, чтобы тоже успел охладиться. Для этого берём три-четыре горсти сушки на два литра воды. Ольга отмечает, что любит классический компот из яблок и груш. Можно побольше брать сушки, чтобы компот был наваристым. Достаточно, чтобы вода закипела, и можно снимать с огня. Даем ему охладиться, сушку не вынимаем из воды, пусть так стоит подольше. Добавляем несколько столовых ложек меда. Изюм сначала промываем очень холодной водой, затем заливаем горячей водой. Через несколько минут можно слить воду. Грецкие орехи нарезаем или бьем молотком через пакет, или мелем в кофемолке. Мак мелем в кофемолке или можно купить готовый. Изюм, мак и орехи добавляем в холодную кашу. Перемешиваем. Заливаем сладким холодным компотом. Если недостаточно сладко, можно добавить еще меда.

Пусть каша стоит несколько часов, и тогда уже подавайте к столу. Приятного вам аппетита!

Надеюсь, этот простой рецепт вам удастся и вы подадите к столу замечательную кутью! Веселых праздников!

Богатая кутья от Владимира Ярославского

Ингредиенты:

175 г пшеницы

50 г мака

150 г очищенных грецких орехов

75 г голубики сушеной

75 г клюквы сухой

100 г меда (или по своему вкусу)

100-120 г узвара



Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.

Приготовление

Первое, что нам нужно сделать — это, конечно, приготовить пшеницу, если ты не купил готовую. На маленький огонь в кастрюле поставить мак и томить его примерно 30 минут, пока зерна не станут показывать белый корешок. Затем дать ему остыть и перетереть в пасту. Голубику и клюкву на минуту залить кипятком и затем слить лишнюю воду. Орехи поставить в разогретую духовку и поджарить до румяности. В большой миске смешать отварную пшеницу, орехи, пасту из мака, ошпаренные ягоды, добавить мед по вкусу и залить узваром.

Пшеничная кутья с тремя видами орехов

Ингредиенты

1 стакан пшеницы

4 стакана воды

2-3 ст. л. меда

1/3 стакана мака

100 г кураги

1 горсть грецких орехов

1 горсть изюма

1 горсть миндаля

1 горсть фундука

Приготовление

Если у тебя нет готовой пшеницы, то ее нужно залить водой и оставить на ночь в холодильнике. На следующий день следует промыть пшеницу и варить ее в пропорции 1:4 (пшеница и вода соответственно) около часа. Пшеница должна хорошо развариться и стать мягкой. Если пшеница сварилась, но осталась еще жидкость, ее полностью сливаем. Далее нужно запарить мак. Заливаем его крутым кипятком и оставляем на 10-15 минут. Перемалываем его в ступе или кофемолке. В приготовленную пшеничную кашу добавляем мед и хорошо перемешиваем. Курагу и изюм заливаем кипятком на 10 минут. Затем курагу мелко нарезаем и вместе с изюмом добавляем в кашу. Добавляем мак и перемешиваем. Орехи подсушиваем на сухой сковороде. Чтобы они не пригорели, их следует постоянно помешивать. Добавляем их в кутью и хорошо перемешиваем.

Рождественский стол также богат десертами, а зимой мы еще и едим вдоволь цитрусовых. Раньше мы рассказывали рецепт мандаринового тарта от победителя МастерШеф Богдана Шинкарева. Это блюдо точно подойдет к рождественскому столу.