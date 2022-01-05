Пшеничная, рисовая, с сухофруктами и орехами — рецепты кутьи от звёзд СТБ

Без кутьи нет рождественского стола. Это традиционное блюдо, и каждая семья обязательно должна его приготовить.
Кутья существует уже очень давно, и трудно определить, откуда она берет начало.
Раньше, когда праздновали Рождество, эту кашу перед ужином ставили “на кутку” (под иконами) — отсюда и название кутья.
Раньше, когда праздновали Рождество, эту кашу перед ужином ставили “на кутку” (под иконами) — отсюда и название кутья.
Миска с этим блюдом должна была стоять на самом почетном месте в доме до самого Старого Нового года. А на следующий день, когда дети носили ужин родственникам или крестным, то непременно брали с собой кутью.
Рецептов существует много, каждый может выбрать себе по вкусу или придумать собственный.
Ведущая программы Ольга Кучер, а также известные украинские шеф-повара Евгений Клопотенко и Владимир Ярославский поделились своими рецептами рождественского блюда.
Ингредиенты:
Приготовление
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Это традиционный рецепт кутьи у нас в семье. Мама всегда готовила ее, потом научился папа, а теперь рецепт передал и мне.
Это традиционный рецепт кутьи у нас в семье. Мама всегда готовила ее, потом научился папа, а теперь рецепт передал и мне.
Пусть каша стоит несколько часов, и тогда уже подавайте к столу. Приятного вам аппетита!
Надеюсь, этот простой рецепт вам удастся и вы подадите к столу замечательную кутью! Веселых праздников!
Надеюсь, этот простой рецепт вам удастся и вы подадите к столу замечательную кутью! Веселых праздников!
Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Ингредиенты
Рождественский стол также богат десертами, а зимой мы еще и едим вдоволь цитрусовых. Раньше мы рассказывали рецепт мандаринового тарта от победителя МастерШеф Богдана Шинкарева. Это блюдо точно подойдет к рождественскому столу.