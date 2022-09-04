Хачапури по-аджарски от Алика Мкртчяна. После него и в ресторан идти не нужно

Одно из любимейших грузинских блюд — хачапури. Мягкое тесто, тянущийся сыр — просто восторг.
Приготовить это блюдо дома кажется сложной задачей? Мы нашли очень простой рецепт.
Им поделился участник МастерШеф. Профессионалы Алик Мкртчян на своей странице в Instagram.
Для теста:
Для начинки:
Тесто для хачапури по-аджарски должно получиться эластичным, мягким и очень нежным, — говорит Алик
Тесто для хачапури по-аджарски должно получиться эластичным, мягким и очень нежным, — говорит Алик
Месим тесто. Как только оно перестанет липнуть к ладоням, помещаем его в большую чистую миску.
Накрываем полотенцем и убираем в тепло на час.
Спустя указанное время обминаем увеличившуюся массу и оставляем в тепле еще на 30 минут.
Далее тесто делим на 4-5 равных частей (в зависимости от желаемого размера хачапури). Раскатываем большие тонкие овалы.
Начинка для хачапури
Берем сулугуни и немного адыгейского сыра (также подойдет смесь сулугуни и феты). Трем сыры на крупной терке.
Для сочности добавляем растопленное масло, вымешиваем.
Перекладываем хачапури на противень с пергаментом.
Выпекаем хачапури по-аджарски в прогретой до 200 °C духовке порядка 15-25 минут.
Затем извлекаем практически готовые хачапури, ложкой слегка разрываем сырную начинку и вливаем в каждую “лодочку” сырое яйцо.
Отправляем в духовку на 2–4 минуты (белок должен слегка схватиться, а желток — остаться жидким).
Отправляем в духовку на 2–4 минуты (белок должен слегка схватиться, а желток — остаться жидким).
Бортики готовых хачапури смазываем сливочным маслом, а также бросаем по небольшому кусочку масла в начинку.
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