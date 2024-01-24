Рецепт хлеба в хлебопечке: как приготовить простую и вкусную буханку

Домашний хлеб — один из самых вкусных. Но выпекать его на закваске и в духовке слишком долго, а иногда он может получиться не настолько ароматным, как того хотелось.

Поэтому большим помощником в выпекании домашнего хлеба является хлебопечка. Она вымешивает тесто и выпекает хлеб. Мы поделимся рецептом хлеба в хлебопечке.

Рецептов хлеба в хлебопечке существует много, его можно делать белым, цельнозерновым, морковным и с добавлением других ингредиентов. Здесь ты найдешь обычный рецепт.

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Рецепт хлеба в хлебопечке

Ингредиенты:

650 г муки

350 мл молока (теплого)

1 яйцо

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1,5 ч. л. сухих дрожжей

1,5-2 ст. л. растительного масла

Приготовление хлеба в хлебопечке

Перед тем как готовить хлеб в хлебопечке, нужно ознакомиться с инструкцией техники и изучить все режимы. Обычно к хлебопечкам в комплекте идут маленькие книжечки, в которых есть несколько рецептов приготовления хлеба.

В чаше хлебопечки нужно смешать сухие ингредиенты, добавить яйцо, растительное масло и влить теплое молоко. Вставить чашу в хлебопечку и выбрать подходящий режим, например “обычный хлеб”. Также нужно выставить вес, для этого хлеба — 900 г.

Хлебопечка сама вымешает тесто, даст ему подняться, а затем начнет выпекать хлеб. Когда хлеб приготовится, хлебопечка подаст соответствующий сигнал. Далее нужно открыть прибор и дать хлебу постоять несколько минут. Затем достать хлеб из хлебопечки, дождаться, пока он остынет и нарезать его.

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