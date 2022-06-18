Еда и рецепты

Вкусная альтернатива хлебу и кашам: кабачковые оладьи удивят тебя на завтрак

Елена Яковлева, редактор сайта 18 июня 2022, 07:00
Рецепт кабачкових млинців - просто, швидко та корисно
Фото: Instagram

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