Рецепт киселя: как приготовить блюдо, способствующее здоровью и единению с предками

Обычно кисель украинцы вспоминают в контексте невкусных блюд родом из детского сада в сочетании с манкой, в которой были комки. Однако на самом деле этот напиток может быть очень вкусным, если знать правильный рецепт киселя и соблюдать его.

Кроме того, кисель может быть очень полезен для пищеварительной системы, ведь способствует нормализации работы желудка из-за высокого содержания крахмала.

Вдобавок этот напиток также имеет историческую ценность, поскольку он был одним из славянских ежедневных блюд, поэтому его приготовление может стать своеобразным единением с древними предками.

Сейчас также смотрят

Рецепт киселя

Ингредиенты

замороженные ягоды — 400 граммов

вода — 2 литра

сахар — 8 столовых ложек

крахмал — 6 столовых ложек

Способ приготовления киселя

Прежде всего, нужно выбрать, из каких ягод или фруктов ты хочешь готовить кисель. Если ты знаешь, как варить компот, тогда выбрать можно те же ингредиенты. Хотя лучше всего сочетаются просто ягоды. Их часто в наборе можно купить именно в замороженном виде.

Также можно варить кисель только с одним видом ягод, например из вишен или клюквы. Здесь все зависит от твоих предпочтений. Дальше остается только приготовление.

Высыпать выбранные ягоды в кастрюлю и залить водой. Поставить их на огонь и довести до кипения массу. Убавить огонь до минимума, добавить сахар, хорошо перемешать и проварить в течение десяти минут. Иногда массу нужно помешивать. Взять полстакана холодной воды и развести в нем крахмал. Осторожно влить смесь в кастрюлю с ягодами. Далее нужно постоянно помешивать смесь. Когда кисель закипит, его нужно сразу снять с плиты и дать остыть и застыть, а после этого можно с удовольствием пробовать.

Хочешь попробовать какой-нибудь другой зимний напиток? Тогда читай, как варить какао, чтобы уютный напиток украшал холодные вечера.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.