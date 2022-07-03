Необычная яичница! Почувствуй арабские пряности и пикантные нотки в шакшуке по рецепту Евгения Клопотенко

Яичница на завтрак — старая классика. Но рецепты этого блюда бывают разнообразными. Так на Востоке особенно популярна шакшука, вобравшая в себя ароматные арабские пряности и нежные овощные нотки.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как без проблем приготовить арабскую яичницу и разнообразить свои завтраки.
А теперь айда на кухню готовить!
Кроме того, ты можешь заготовить овощи заранее. Просто нарежь их, протуши, а потом дай остыть и поставь в холодильник. Такую смесь можно держать 4-5 дней в холодильнике.
Люди всегда уделяют особое внимание завтракам — легким, но питательным. Читай, как приготовить кабачковые оладьи по рецепту модели Виктории Маремухи.
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