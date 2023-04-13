И даже в мультиварке: как приготовить творожный кулич — вкусный и простой рецепт

Чтобы приготовить пасхальный кулич, необязательно иметь духовку. Да-да, приготовить вкусный творожный кулич можно и с помощью мультиварки. Это значительно ускоряет и упрощает процесс. В нашем материале ты узнаешь рецепт творожного кулича в мультиварке.

Рецепт творожного кулича в мультиварке: как приготовить

Вкусный творожный кулич легко готовится в мультиварке. Она отлично прогревает творожное тесто и дает ему лучше насытиться перед перекладыванием в формочку. Мы поделимся простым рецептом, и ты сможешь угостить родных и близких пасхальным блюдом.

Для творожного кулича важно приобрести качественный и жирный творог, заранее запарить изюм, подготовить цукаты и другие украшения. Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить цукаты из апельсиновых корок.

Сейчас также смотрят

Для приготовления творожного кулича в мультиварке тебе понадобится:

Творог (жирный) — 1 кг

1 кг Сливочное масло (мягкое) — 100 г

100 г Сливки 20% — 550 мл

550 мл Яйца — 3 шт.

3 шт. Сахар или сахарная пудра — 200 г

200 г Ванильный сахар — 2 ч. л.

2 ч. л. Изюм, цукаты, орехи, шоколад — по вкусу.

Подготовь все ингредиенты. Масло оставь на час при комнатной температуре или подогрей в микроволновке. Чтобы в пасхе не ощущался сахар, лучше выбрать сахарную пудру — с ней проще работать.

Творожный кулич в мультиварке: пошаговый рецепт

В глубокую миску положи творог, мягкое сливочное масло и вылей сливки. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Перебей массу блендером, чтобы не осталось комочков. В другой мисочке взбей яйца с сахаром или сахарной пудрой, добавь ванильный сахар, взбивай до пышной массы. Соедини смесь двух мисок и взбей миксером все до однородной массы. Готовую смесь вылей в мультиварку. Включи режим тушения или подобный (температура должна быть 100 °C) и оставь готовиться на 30 минут. Через 30 минут перемешай массу, дай ей остыть. Затем добавь цукаты, орехи, изюм или шоколад. Форму для творожной пасхи застели марлей и переложи туда творожную массу. Накрой творожный кулич марлей и поставь под пресс. Оставь кулич в холодильнике на ночь.

Под творожным куличом должна стоять мисочка, чтобы лишняя влага стекала туда ночью. Утром доставай творожный кулич из холодильника, а затем из формочки. Готово!

Раньше мы рассказывали, как приготовить заварной творожный кулич.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!