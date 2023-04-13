И даже в мультиварке: как приготовить творожный кулич — вкусный и простой рецепт

Чтобы приготовить пасхальный кулич, необязательно иметь духовку. Да-да, приготовить вкусный творожный кулич можно и с помощью мультиварки. Это значительно ускоряет и упрощает процесс. В нашем материале ты узнаешь рецепт творожного кулича в мультиварке.
Вкусный творожный кулич легко готовится в мультиварке. Она отлично прогревает творожное тесто и дает ему лучше насытиться перед перекладыванием в формочку. Мы поделимся простым рецептом, и ты сможешь угостить родных и близких пасхальным блюдом.
Для творожного кулича важно приобрести качественный и жирный творог, заранее запарить изюм, подготовить цукаты и другие украшения. Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить цукаты из апельсиновых корок.
Для приготовления творожного кулича в мультиварке тебе понадобится:
Фото: Pexels
Подготовь все ингредиенты. Масло оставь на час при комнатной температуре или подогрей в микроволновке. Чтобы в пасхе не ощущался сахар, лучше выбрать сахарную пудру — с ней проще работать.
Под творожным куличом должна стоять мисочка, чтобы лишняя влага стекала туда ночью. Утром доставай творожный кулич из холодильника, а затем из формочки. Готово!
Раньше мы рассказывали, как приготовить заварной творожный кулич.
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