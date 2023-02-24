Сладкие с бананами или соленые с ветчиной? Вкусные начинки для блинов к твоему завтраку

Блинчики — блюдо, как говорится, на миллион. Делать их несложно и быстро, а вкус заслуживает остановки для перекуса.
Чтобы тебе не пришлось экспериментировать с пропорциями, мы подготовили идеальный рецепт приготовления теста для блинов, а также пять вариантов различных начинок для любого вкуса и настроения.
Для теста на две порции тебе понадобится всего шесть позиций, которые точно есть в каждом доме. Если ты готовишь на большее количество порций, то пропорционально увеличивай и граммы ингредиентов.
Сладкие начинки — любимые среди тех, кто ест блины. Среди них самыми популярными остаются творожные начинки. Держи три рецепта сладкой начинки для твоих утренних блинов.
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Для перекуса идеально подойдут блины с соленой начинкой: рыбные, сырные и мясные. Рецепты этих начинок рассказываем дальше.
А рецепт мясных блинчиков мы недавно уже писали. Ищи его в нашем другом материале и наслаждайся блинами с мясной начинкой!
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