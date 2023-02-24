Сладкие с бананами или соленые с ветчиной? Вкусные начинки для блинов к твоему завтраку

Блинчики — блюдо, как говорится, на миллион. Делать их несложно и быстро, а вкус заслуживает остановки для перекуса.

Чтобы тебе не пришлось экспериментировать с пропорциями, мы подготовили идеальный рецепт приготовления теста для блинов, а также пять вариантов различных начинок для любого вкуса и настроения.

Рецепт блинов от Евгения Клопотенко

Для теста на две порции тебе понадобится всего шесть позиций, которые точно есть в каждом доме. Если ты готовишь на большее количество порций, то пропорционально увеличивай и граммы ингредиентов.

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Ингредиенты для блинов

130 г муки (кстати, можешь попробовать не обычную пшеничную муку, а гречневую или рисовую для получения новых вкусов);

340 мл молока;

2 яйца;

2 ст. л подсолнечного масла (и дополнительно для жарки);

2 ст. л сахара (только для сладких блинов, с соленой начинкой сахар не добавляй);

1 щепотка соли.

Приготовление блинов

Просей муку через сито. Смешай в миске яйцо, соль, сахар, растительное масло и перемешай венчиком до однородного состояния. Добавь муку и хорошо перемешай. Дальше небольшими порциями вливай молоко и перемешивай. Смажь сковороду растительным маслом и порциями вливай тесто на разогретую сковороду. Выпекай одну минуту, затем переверни на другую сторону и выпекай еще минуту до готовности.

Рецепт сладких начинок для блинов

Сладкие начинки — любимые среди тех, кто ест блины. Среди них самыми популярными остаются творожные начинки. Держи три рецепта сладкой начинки для твоих утренних блинов.

Шоколадно-ореховая начинка

Ингредиенты:

шоколад (черный или молочный) — одна плитка;

орехи — 200 г;

масло сливочное — 50 г;

Приготовление:

На небольшом огне разогрей сливочное масло. К маслу добавь шоколад и растопи его в однородную массу. Охлади массу, добавь шоколад. Смажь начинкой блины, закрути их и наслаждайся!

Банановая начинка для блинов

Ингредиенты:

бананы — 2 шт;

ванильный сахар — щепотка;

тертый шоколад.

Приготовление:

В миске перемни бананы и добавь ванильный сахар. На блинчик положи начинку, поверх затри все шоколадом. Заверни блинчик и наслаждайся вкусом!

Ягодная начинка для сладких блинов

Ингредиенты:

малина — 100 г;

вишня без косточек — 100 г;

малина — 100 г;

сахарная пудра — 3 ст. ложки;

грецкие орехи измельченные — 2 ст. ложки.

Приготовление:

Вымойте ягоды и просуши их. В миске смешай ягоды с орехами и сахарной пудрой. Начинь ягодной смесью блины и закрути их. Готово!

Рецепт соленых начинок для блинов

Для перекуса идеально подойдут блины с соленой начинкой: рыбные, сырные и мясные. Рецепты этих начинок рассказываем дальше.

Рыбная начинка для блинов

Ингредиенты:

красная рыба — 300 г;

сливочный сыр — 200 г;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление:

Нарежь филе красной рыбы тонкими полосками или мелкими кубиками. Выложи рыбу на блинчик так, чтобы потом завернуть его трубочкой. Рядом с рыбой выложи небольшое количество сливочного сыра, или маскарпоне. Заверни блины и наслаждайся!

Блинчики с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

ветчина — 300 г;

сыр твердый острый — 200 г;

зелень по вкусу.

Приготовление:

Нарежь ветчину кубиками, натри сыр и зелень. Смешай продукты для получения начинки. Наложи начинку на блины, заверни и обжарь на сковороде еще две минуты. Также блины можно запечь в духовой печи.

А рецепт мясных блинчиков мы недавно уже писали. Ищи его в нашем другом материале и наслаждайся блинами с мясной начинкой!

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