С клубникой, карамелью и в виде торта: топ-5 рецептов приготовления домашнего мороженого

На улице становится все жарче и появляются привычные летние мечты – сейчас бы мороженое. Но только какого? В магазине все перепробовали еще в прошлом году, а разнообразия все же хочется. Ох, уж эти отголоски из мирной жизни.
Хорошо, что раньше о нас позаботились наши звезды МастерШефа и поделились любимыми рецептами домашнего мороженого.
Любимец зрителей Евгений Клопотенко и судьи кулинарного шоу Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский научат любого, как готовили любимый десерт лета.
Сначала нужно вымыть клубнику, очистить ее от хвостиков и измельчить в блендере с сахаром.
Затем смешать йогурт с клубничным пюре в металлической миске и отправить смесь в морозильную камеру на три часа, пока мороженое не застынет.
Сначала нужно смешать сахар с яйцами и немного взбить венчиком. В то же время нагреть молоко до появления первого пара.
После этого смешать яичную смесь с теплым молоком. Перелить полученную массу в сотейник и постоянно помешивая варить на маленьком огне пока она не начнет густеть.
Затем снять смесь с огня и дать ей немного остыть. Затем влить сливки, перемешать и положить в пластиковый контейнер, накрыть крышкой и поставить в морозилку.
Через каждые полчаса пять раз подряд нужно извлекать массу из холодильника и помешивать ее. После последней процедуры оставить будущее мороженое на шесть часов в морозилке.
Прежде всего, нужно вскипятить молоко и отставить его в сторону. Затем растопить сахар для карамели в глубоком сотейнике или сковороде, чтобы он приобрел золотистый цвет.
Затем важно добавить к нему горячее молоко и соль, а потом хорошо перемешать смесь, пока карамель полностью не растворится. После этого можно снять массу с огня и дать ему немного остыть.
В это время отдельно смешать два яйца и сахар для мороженого, затем к ним добавить молоко с карамелью. Далее нужно поставить смесь на небольшой огонь и постоянно помешивать ее.
Как только смесь начнет густеть, снять ее с огня, дать охладиться до комнатной температуры, добавить к массе сливки и хорошо перемешать.
После чего залить ее в пластиковый контейнер с крышкой и поставить в морозилку. Затем только помешивать каждые полчаса пять раз и оставить после последнего раза на примерно шесть часов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Для начала нужно превратить печенье в крошки и смешать его с растопленным маслом. Затем разделить смесь пополам.
В форму для выпечки насыпать первую половину массы и поставить в морозилку.
В то же время взбить жирные сливки со сгущенкой и экстрактом ванили. Далее достать форму и выложить на печенье молочную смесь. Затем посыпать сверху остатками массы из печенья и поставить форму на ночь в морозильную камеру.
Сначала смешать сахар, желтки и коньяк и поставьте смесь на водяную баню на средний огонь. Все время ее нужно будет помешивать.
Когда сахар растворится в массе, она может стать более густой, тогда ее следует снимать с огня. Затем ей следует дать остыть и накрыть ее пищевой пленкой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Отдельно необходимо взбить сливки, чтобы получилась не очень плотная пена, и добавить их в охлажденную яичную смесь.
Затем застелить пластиковую форму пленкой, залить в нее будущее мороженое и отправить его на всю ночь в холодильник. Украшать можно потом орехами и шоколадом.
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