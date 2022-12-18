Салаты на Новый год 2023 на любой вкус: с курицей, беконом или веганские

Какие салаты приготовить на Новый год — вопрос, который мучает хозяев и хозяек каждый год. Оливье, салат с крабовыми палочками, селедка под шубой, мимоза — все это, конечно, вкусно, но так банально. За долгие годы это уже надоедает. Хочется видеть что-нибудь новое и яркое среди блюд на праздничном столе.
Сегодня мы расскажем, какие салаты приготовить на Новый год 2023. Рецептами поделились мировые шеф-повара Джейми Оливер и Гордон Рамзи.
Рецептом этого салата поделился Джейми Оливер:
Свежая, ореховая, слегка острая домашняя заправка трансформирует простой куриный салат, — говорит повар.
Свежая, ореховая, слегка острая домашняя заправка трансформирует простой куриный салат, — говорит повар.
Ингредиенты для куриного салата:
Для курицы:
Для заправки:
Для подачи:
Фото: сайт Джейми Оливера
Джейми Оливер рассказывает, что создал рецепт этого салата после разговора с пастушкой. Женщина сказала ему, что мужчины не очень любят есть овощи. Это вдохновило повара изменить обычный салат из брокколи.
Ингредиенты для салата с брокколи и беконом:
Заправка:
Соцветия брокколи нарезать. Также можно поработать с плодоножкой. Нужно выбросить толстое сухое основание. Оставшийся стебель разрезать вдоль пополам и измельчить.
Соцветие брокколи и нарезанные стебли следует бланшировать в кипящей подсоленной воде в течение 60 секунд. Далее нужно положить их на бумажное полотенце и просушить.
Бекон нарезать и обжарить на среднем огне до хрустящей корочки и золотистого цвета. Затем ложкой выложить кусочки бекона на брокколи.
Бекон нарезать и обжарить на среднем огне до хрустящей корочки и золотистого цвета. Затем ложкой выложить кусочки бекона на брокколи.
Остатки жира на сковороде можно использовать для заправки салата. Следует перелить его в миску, добавить измельченный чеснок и другие ингредиенты для заправки. Посолить и добавить перец.
Помидоры и лук-шнитт мелко нарезать и добавить к кусочкам брокколи и бекона. Залить салат заправкой и хорошо перемешать.
Шеф-повар Джейми Оливер акцентирует, что этот салат невероятно легкий в приготовлении.
Ингредиенты для пьяного салата из бобов и козьего сыра:
Из картофеля можно приготовить множество разнообразных блюд. Этот салат от Джейми Оливера прост в приготовлении, но очень вкусен.
Ингредиенты для картофельного салата:
Картофель помыть, почистить, разрезать пополам и варить в кипящей подсоленной воде 15 мин.
Йогурт и английскую горчицу выложить в большую миску и добавить 2 ст. л. оливкового масла. Мелко натереть цедру лимона, выжать сок и хорошо перемешать. Добавить порезанный теплый картофель и специи по вкусу.
Этим веганским салатом поделился шеф-повар Гордон Рамзи.
Ингредиенты для салата из киноа:
Фото: сайт Гордона Рамзи
Нет, это не привычный нам винегрет. Это легкий и вкусный вариант салата Гордона Рамзи.
Ингредиенты:
Для начала нужно разогреть духовку до 220°C. Положить на противень лук с небольшим количеством оливкового масла, чабреца, чеснока и соли. Жарить в течение 25-30 мин, пока лук полностью не приготовится.
Далее приготовленный лук мелко порезать, смешать с оливковым маслом и хересовым уксусом и посолить.
Далее приготовленный лук мелко порезать, смешать с оливковым маслом и хересовым уксусом и посолить.
Фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде в течение 1,5 мин. Затем погрузить в холодную воду и выложить на бумажное полотенце, чтобы она просохла.
Каждую фасоль нарезать небольшими кусочками, положить в миску и перемешать с готовой заправкой. Блюдо можно подавать сразу в охлажденных салатниках.
Этот салат от Джейми Оливера — именно то, что нужно, на новогоднем столе.
Ингредиенты для рождественского салата:
Ранее мы рассказывали рецепт салата с пьяной грушей к новогоднему столу, который приготовить легче, чем оливье. Он обязательно станет звездой вечера.
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