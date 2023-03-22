Милые, вкусные, постные! Как приготовить сдобные жаворонки на Благовещение

Раньше на Благовещение запускали в небо птиц, ведь верили, что они расскажут ангелам о всем хорошем, что случилось за год в жизни людей. Также традиционно на этот праздник пекут сдобные булочки в форме жаворонков.

Несмотря на то, что в тесте нет яиц, булочки получаются пышными и мягкими. Этих сдобных жаворонков полюбят как дети, так и взрослые.

Мы расскажем, как приготовить сдобных жаворонков на Благовещенье.

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Ингредиенты для сдобных жаворонков:

вода — 160 мл

сухие дрожжи — 3 г

соль — 0.5 ч. л.

сахар — 2 ст. л.

растительное масло (плюс немного для смазывания) — 35 мл

ванильный сахар — 1 ч. л.

пшеничная мука — 280 г

изюм — для оформления (3-4 шт.)

Приготовление сдобных жаворонков

Нужно подготовить все ингредиенты и нагреть воду до 40°С. Муку просеять через сито в широкую миску. В маленькой миске смешать дрожжи, одну чайную ложку сахара и добавить 50 мл слегка теплой воды. Все хорошо перемешать и оставить на 12 минут.

В оставшейся теплой воде растворить соль, сахар и ванильный сахар. Добавить активированные дрожжи и хорошо перемешать. Далее добавить растительное масло и снова перемешать. Высыпать просеянную муку, но не всю сразу.

Сначала перемешать все ложкой, подсыпать муку, перемешивая и контролируя консистенцию теста. Оно должно быть однородным и не липнуть к рукам.

Миску с тестом накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте для подъема на 60-80 минут. Оно должно увеличиться в объеме в два раза. Потом разделить тесто на части, примерно по 60 г каждая. Сформировать шарики и накрыть их полотенцем на 10 минут.

Каждый шарик теста раскатать в жгут, длиной около 20 см. Далее завернуть его в узелок. Сформировать голову жаворонка, вытянут клювик. Вставить изюминки как глазки. Сформировать хвост — сделать надрезы ножом.

Накрыть птичек пищевой пленкой на 15 минут. Смазать их растительным масло, выпекать булочки в духовке, разогретой до 180°С на протяжении 20-25 минут. Сдобные жаворонки на Благовещение готовы.

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