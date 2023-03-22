Еда и рецепты

Милые, вкусные, постные! Как приготовить сдобные жаворонки на Благовещение

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 марта 2023, 19:30
Здобні жайворонки: рецепт з пісного тіста на Благовіщення 2023
Фото: Depositphotos

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