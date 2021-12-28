Сырники с апельсиновым соусом – рецепт от судьи МастерШеф Ярославского и фуд-блогера Купер

Домашние, пухленькие и сладенькие сырники. Думаешь о них и сразу съесть хочется.
Сырники это одно из традиционных украинских блюд. Сотни рецептов есть по всей Украине, но главные ингредиенты остаются неизменными.
На своей странице в Instagram кулинарная блогер Алиса Купер вместе с судьей шоу МастерШеф Владимиром Ярославским поделилась невероятным рецептом сырников с апельсиновым соусом.
— Во-первых, важен хороший творог, он должен быть похож на домашний.
Всегда творог нужно отжать от излишней воды. Делаем это через вафельное полотенце или марлю в несколько слоев. Обязательно! Иначе сырники потекут.
Всегда творог нужно отжать от излишней воды. Делаем это через вафельное полотенце или марлю в несколько слоев. Обязательно! Иначе сырники потекут.
Алиса говорит, что пастообразный сыр вообще не передает вкус того самого “бабушкиного сырника”.
Главный секрет сырников – долго не перемешивать.
Быстро смешали ингредиенты, сформировали шарики, обвалили в муке и отряхнули от лишнего. И вперед, жарить!
Ингредиенты:
Соус:
Но не едиными сырниками можно лакомиться. Запеченные яблоки могут стать вкусным диетическим десертом. Раньше мы рассказывали рецепт запеченных яблок со вкусом глинтвейна от Эктора Хименес-Браво. Ну просто пальчики оближешь!