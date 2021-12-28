Сырники с апельсиновым соусом – рецепт от судьи МастерШеф Ярославского и фуд-блогера Купер

Домашние, пухленькие и сладенькие сырники. Думаешь о них и сразу съесть хочется.

Сырники это одно из традиционных украинских блюд. Сотни рецептов есть по всей Украине, но главные ингредиенты остаются неизменными.

На своей странице в Instagram кулинарная блогер Алиса Купер вместе с судьей шоу МастерШеф Владимиром Ярославским поделилась невероятным рецептом сырников с апельсиновым соусом.

— Во-первых, важен хороший творог, он должен быть похож на домашний.

Всегда творог нужно отжать от излишней воды. Делаем это через вафельное полотенце или марлю в несколько слоев. Обязательно! Иначе сырники потекут.

Алиса говорит, что пастообразный сыр вообще не передает вкус того самого “бабушкиного сырника”.

Главный секрет сырников – долго не перемешивать.

Быстро смешали ингредиенты, сформировали шарики, обвалили в муке и отряхнули от лишнего. И вперед, жарить!

Ингредиенты:

300г сыра (отжать)

1 желток

20 г сахара (ложка)

25г муки (большая ложка с горой)

немного корицы

Приготовление

Смешать творог яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать. Выложить на стол, сформировать колбасу, нарезать ножом и сформировать сырники. Жарить с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.

Соус:

1.5 апельсина

1.5 ст ложки сахара

ром

Приготовление

С апельсина снять цедру. Тоненько нарезать, далее зачистить его от шкурки и нарезать сегменты. Из обрезков выжать сок также понадобится сок еще с половины апельсина. На сковороде прогреть сок с сахаром и цедрой, положить в него творожники, дать прокипеть и слегка загустеть соусом. Готово!

Но не едиными сырниками можно лакомиться. Запеченные яблоки могут стать вкусным диетическим десертом. Раньше мы рассказывали рецепт запеченных яблок со вкусом глинтвейна от Эктора Хименес-Браво. Ну просто пальчики оближешь!