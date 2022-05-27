Так вкусно, что можно потерять сознание! Три рецепта для семейного ужина от Эктора Хименеса-Браво

Семейный ужин ассоциируется с теплом, уютом, вкусной едой и болтовней с родными за столом. Шеф-повар, ресторатор и судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился простыми рецептами для ужина.
Это легендарное блюдо, а еще и такое вкусное, что можно просто потерять сознание, — написал шеф в своем Instagram.
Это легендарное блюдо, а еще и такое вкусное, что можно просто потерять сознание, — написал шеф в своем Instagram.
Если утром все куда-то спешат и нет времени для приготовления завтрака, то вечером посмотри на процесс приготовления, как на медитацию, и делай все с любовью к родным.
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Допис, поширений Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Готовую курицу подавай с соусом. Пусть этот ужин запомнится!
К куриным рулетикам будет идеально подходить полезный и легкий в приготовлении салат, которым поделился Эктор Хименес-Браво.
Итак, к работе!
Это блюдо многие знают из одноименного мультика. Приготовь его по рецепту Эктора Хименеса-Браво и даже самые взыскательные домашние критики останутся довольны.
Айда на кухню!
Каждый вечер может быть праздничным и особенным, даже в разгар рабочей недели. Стоит только порадовать себя и близких вкусным и питательным ужином. Лови несколько простых и вкусных блюд на ужин от шеф-повара Евгения Клопотенко.