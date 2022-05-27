Так вкусно, что можно потерять сознание! Три рецепта для семейного ужина от Эктора Хименеса-Браво

Семейный ужин ассоциируется с теплом, уютом, вкусной едой и болтовней с родными за столом. Шеф-повар, ресторатор и судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился простыми рецептами для ужина.

Курица Cordon Bleu

Это легендарное блюдо, а еще и такое вкусное, что можно просто потерять сознание, — написал шеф в своем Instagram.

Для приготовления курицы найди:

Куриное филе — 2 шт.

Сухой чеснок

Сухой лук

Соль

Перец

Ветчину слайсами — 150 г

Сыр слайсами — 150 г

Для панировки тебе понадобится:

Мука Яйца Панировочные сухари

Для соуса используй:

Муку — 50 г

Масло сливочное — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Молоко — 500 мл

Дижонскую горчицу — 50 г

Перец черный и соль

Пармезан — 70 г

Если утром все куда-то спешат и нет времени для приготовления завтрака, то вечером посмотри на процесс приготовления, как на медитацию, и делай все с любовью к родным.

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Рецепт приготовления курицы Cordon Bleu

Смешай все специи и присыпь ими куриное филе. Отбей мясо, но не слишком тонко. Оно должно быть сочным. Положи в середину филе ветчину с сыром слоями. Скрути рулетики и плотно заверни пленкой, чтобы они держали форму. Поставь их в холодильник на полчаса, чтобы они приняли форму. За это время нагрей масло и приготовь все для панировки. Отдельно выложи муку, сухари и яйца. Достань мясо из холодильника и панируй его в муке, затем в яйце, а затем в сухарях. Жарь рулетики в горячем масле до золотого цвета.

Рецепт соуса к курице Cordon Bleu

Возьми сотейник, растопи там масло. Дальше прожарь мелко порезанный чеснок, но не долго. Добавь муку, жарь ее в масле до легкого золотого цвета. Затем сделай меньший огонь и влей молоко. Хорошенько перемешивай массу венчиком, чтобы не было комков. Соус должен загустеть. Добавь по вкусу соль, перец и пармезан. Затем перемешай.

Готовую курицу подавай с соусом. Пусть этот ужин запомнится!

Салат со свеклой и козьим сыром

К куриным рулетикам будет идеально подходить полезный и легкий в приготовлении салат, которым поделился Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Свекла запеченная — 100 г

Козьий сыр — 100 г

Апельсин — 50 г

Грецкий орех — 30 г

Листья салата

Заправка в соотношении 3:2:1 — лимонный сок, сахар, оливковое масло.

Итак, к работе!

Рецепт салата со свеклой и козьим сыром

Заранее запеки свеклу в фольге без растительного масла. Измельчи орехи. Это можно сделать, положив их в пакет-слайдер и измельчив с помощью скалки. Нарежь все ингредиенты большими кусочками и собери салат, как на видео. Выложи сверху листья салата и полей заправкой.

Французский рататуй

Это блюдо многие знают из одноименного мультика. Приготовь его по рецепту Эктора Хименеса-Браво и даже самые взыскательные домашние критики останутся довольны.

Найди в холодильнике:

Цуккини — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Растительное масло

Соль, перец, сахар

Томаты пелати.

Чеснок — 2-3 зубчика

Тимьян

Айда на кухню!

Рецепт рататуя

Попробуй выбрать цуккини, кабачок и баклажаны одного диаметра. Нарежь их на тонкие кольца, посоли, поперчи и полей немного растительным маслом. В сотейнике на малом огне подрумянь чеснок итимьян, добавь помидоры пелати, посоли, добавь сахар и поперчи. Затем перебей в блендере. Вылей соус на низ листа и, как на видео, выложи овощи. Накрой блюдо пергаментом, запекайте 30 минут при 160°C. Сними пергамент и запекай еще 10 минут при 180°C. Подавай рататуй, поливая соусом.

Каждый вечер может быть праздничным и особенным, даже в разгар рабочей недели. Стоит только порадовать себя и близких вкусным и питательным ужином. Лови несколько простых и вкусных блюд на ужин от шеф-повара Евгения Клопотенко.