Любимый сладко-кисловатый привкус: легкий рецепт томатного сока от Евгения Клопотенка

Томатный сок у многих ассоциируется с детством и пикниками на природе. Этот напиток прекрасно освежает в жару и хорошо сочетается с мясом, картофелем и салатами.

Известный повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом приготовления томатного сока дома. Ты останешься довольным(-ой)!

Томатный сок: ингредиенты

помидоры — 1,5 кг

сельдерей — 2 стебля

соль — по своему вкусу

Пошаговый рецепт томатного сока

Промой помидоры и сельдерей. Томаты нарежь большими кусками, а сельдерей — поперек на несколько частей. Пропусти овощи через соковыжималку. Перелей сок в сотейник и доведи до кипения. Вари на среднем огне 7-10 минут. Добавь себе по вкусу соль. Разлей сок по стерильным банкам. Закрой их крышками и оставь, пока они не остынут. Хранить томатный сок следует в прохладном месте.

Вот и все! Наслаждайся сладко-кисловатым соком или добавляй его в блюда во время приготовления.

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