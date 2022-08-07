Любимый сладко-кисловатый привкус: легкий рецепт томатного сока от Евгения Клопотенка

Томатный сок у многих ассоциируется с детством и пикниками на природе. Этот напиток прекрасно освежает в жару и хорошо сочетается с мясом, картофелем и салатами.
Известный повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом приготовления томатного сока дома. Ты останешься довольным(-ой)!
Вот и все! Наслаждайся сладко-кисловатым соком или добавляй его в блюда во время приготовления.
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