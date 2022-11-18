Праздничный и невероятно вкусный: рецепты торта на Новый год

Приближаются рождественские праздники. И лучше начать подготовку заблаговременно, чтобы успеть приобрести все нужное и обдумать детали. Королем стола, как правило, является праздничный торт. Мы рассказываем, как приготовить торт на Новый год — рецепты в материале.

Торт на Новый год — подборка вкусных рецептов

2023-й — год кролика. А потому отличным вариантом будет морковный торт. Его можно украсить кроликами и морковками из мастики или вообще сделать сам десерт в виде кролика.

Держи рецепт морковного торта с карамелью.

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Понадобится

Мука — 160 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Морковь — 2 средние

Сливочное масло — 70 мл

Апельсиновая цедра — 1 ч. л.

Специи: корица, мускатный орех, имбирь — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 0, 5 ч. л.

Сода пищевая — 0,5 ч. л.

Карамель

Сахар — 200 г

Вода — 50 мл

Сливки 33% — 150 г

Сливочное масло — 45 г

Начинка

Сливочный сыр — 450 г

Сливки 33% — 80 г

Сахарная пудра — 80 г

Выравнивание торта

Сливочный сыр — 290 г

Сливочное масло — 90 г

Сахарная пудра — 50 г

Крошки печенья и мастика — для украшения

Приготовление

Помой, почисти и натри морковь на терке. Туда же натри цедру апельсина. Для бисквита смешай муку, разрыхлитель, соду, специи. В другой мисочке взбей миксером яйца с сахаром до белой массы, затем влей масло и хорошо размешай. Соедини сухую смесь со взбитыми яйцами, хорошо размешай, а затем добавь тертую морковь с цедрой. Размешай до однородности. Вылей морковное тесто в форму и выпекай час при температуре 180 °С. Проткни зубочисткой, чтобы проверить готовность бисквита. Для карамели нужно растопить сахар в сотейнике на сильном огне, добавить воду, затем горячие сливки. Убавь огонь и вари 2-3 минуты. Добавь сливочное масло и вари до нужной густоты. Готовую карамель накрой пленкой. Для начинки нужно смешать сливочный сыр, сливки и сахарную пудру до пышности и переложить в кондитерский мешок. В другой перелей карамель. Разрежь бисквит на коржи толщиной 2-3 см. Промазывай каждый корж кремом, а в центр добавляй карамель. Собранный торт нужно выровнять кремом с помощью лопатки. Оставь новогодний торт в холодильнике на ночь. Украшай торт кроликами из мастики, морковками и крошкой коричневого печенья. Подавай к праздничному столу!

Второй рецепт новогоднего торта — фисташково-малиновый. Зеленые бисквитные коржи и яркая малина внутри после разреза будут напоминать праздничную елку.

Понадобится

Яйца — 4 шт.

Мука — 180 г

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 100 г

Фисташки (очищенные) — 70 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Пищевой краситель (зеленый, по желанию) — 1 г

Для начинки

Малина — 200 г

Для крема

Сливочный сыр — 200 г

Сливки 33% — 200 г

Сахарная пудра — 100 г

Приготовление

Измельчи фисташки в блендере. Растопи сливочное масло и добавь в перебитые фисташки. Хорошо размешай. Взбей яйца с сахаром и влей в фисташковую смесь, добавь пищевой краситель и размешай. В смесь просей муку и добавь разрыхлитель. Тесто вылей в форму и запекай 45 минут при температуре 180 °С. Готовый бисквит должен остыть, а затем его нужно разрезать на коржи. Малину хорошо вымой и дай высохнуть. Для крема смешай сливочный сыр со сливками и сахарной пудрой. Взбей до плотной консистенции. Собирай новогодний торт. Корж промазывай кремом и вкладывай малину. Повтори несколько раз. Собранный торт должен остыть в холодильнике несколько часов. Украшай торт на Новый год малиной и мятой.

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