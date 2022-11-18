Праздничный и невероятно вкусный: рецепты торта на Новый год

Приближаются рождественские праздники. И лучше начать подготовку заблаговременно, чтобы успеть приобрести все нужное и обдумать детали. Королем стола, как правило, является праздничный торт. Мы рассказываем, как приготовить торт на Новый год — рецепты в материале.
2023-й — год кролика. А потому отличным вариантом будет морковный торт. Его можно украсить кроликами и морковками из мастики или вообще сделать сам десерт в виде кролика.
Держи рецепт морковного торта с карамелью.
Понадобится
Карамель
Начинка
Выравнивание торта
Приготовление
Второй рецепт новогоднего торта — фисташково-малиновый. Зеленые бисквитные коржи и яркая малина внутри после разреза будут напоминать праздничную елку.
Для начинки
Для крема
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