Традиционный и столь любимый. Как приготовить зеленый борщ по рецепту Евгения Клопотенко

“Весна идет красоту несет”, — пели в украинской народной песне о любви. Однако иногда так хочется продолжить, что настоящие теплые чувства могут быть и к горяченькому борщу. К тому же сейчас бывает прохладно и нельзя с пустым желудком выгонять оккупантов.
Евгений Клопотенко не зря посетил самые отдаленные уголки Украины, чтобы собрать интересные рецепты традиционного и такого любимого блюда. Так почему бы не попробовать на этот раз рецепт зеленого борща?
Начинать необходимо, конечно же, с приготовления бульона. Два куриных бедра нужно вымыть и положить в кастрюлю, добавить к ним целый очищенный репчатый лук и половину моркови.
Из специй здесь понадобятся горошины душистого перца и 2-3 лавровых листа. Затем все залить водой и варить 30 минут.
Второй лук мелко нарезать кубиками и поджарить на сковороде до мягкого состояния. Затем добавить в нее вторую половину моркови, натертую на крупной терке. Прожарить все вместе в течение 5 минут, затем добавить в бульон.
Далее нужно взять картофель, нарезать любыми кусочками, добавить в бульон и варить в течение 15 минут.
Отдельно отварить яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Для того чтобы они легко очищались, их нужно залить холодной водой.
За одну минуту до приготовления борща добавить всю зелень, предварительно нарезав ее.
За одну минуту до приготовления борща добавить всю зелень, предварительно нарезав ее.
Подавать горячим с разрезанными пополам яйцами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить несложные древнеукраинские блюда из простых ингредиентов.