Еда и рецепты

Убираем котлетки со стола — рецепты мясных блюд к праздникам от Джейми Оливера

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 декабря 2021, 16:05
Рецепти м'ясних страв від Джеймі Олівера

Больше новостей
Вікна-новини випуск від 30.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 30.12.2021 (14:30)
Пристройка
Нетипичная соседка: на Волыни женщина пристроила к квартире двухэтажный дом
Дитина хворіє
Как сохранить теплые отношения в семье, когда ребенок тяжело болен — разбор психолога
Женя Кот інтерв'ю 2021
Откровенно и о личном. Женя Кот рассказывает нам о танцах, ценностях и отношениях с Татаринцевой
Смотреть больше

Материалы по теме

Имбирное печенье: рецепт от Елизаветы ІІ
Королевские пряники на Новый год. Держите рецепт любимого имбирного печенья Елизаветы II
Сирники з апельсиновим соусом рецепт
Сырники с апельсиновым соусом — рецепт от судьи МастерШеф Ярославского и фуд-блогера Купер
Оливье
Оливье 2022: как приготовить вкусный новогодний салат и сколько это стоит
Меню на Новий рік 2022
Что приготовить на Новый год-2022 — авторские рецепты от звезд МастерШеф

Видео
0:20:00
Вікна-новини випуск від 30.12.2021 о 14:30

Вікна-новини. Выпуск от 30.12.2021 (14:30)
0:03:59
Пристройка
Нетипичная соседка: на Волыни женщина пристроила к квартире двухэтажный дом
0:04:02
Проблема с нечистотами
Вместо утреннего леса запах нечистот: как под Киевом люди борются с фекальным потопом
0:20:00
Новости
Вікна-новини. Выпуск от 30.12.2021 (11:30)
0:04:37
Льготный газ
Бизнес просит о помощи: почему предприятиям в Украине нужен льготный газ
0:34:31
Вікна 22:00
Вікна-новини. Выпуск от 29.12.2021 (22:00)
0:03:12
Больница
Побила веником, потому что сдали нервы? Скандал в медучреждении на Запорожье
0:02:53
Замерзший
Копы сняли на камеру и уехали: на Донбассе насмерть замерз мужчина
0:02:42
Пожежа
Поминальная свеча забрала четыре жизни: последствия трагедии в Косовской больнице
0:03:23
Зима
Япония и Северная Америка замерзают, Южная — горит и тонет. Что происходит с погодой в мире
Больше видео
Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и как Covid-19 влияет на нервную систему
Читать дальше
Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и как Covid-19 влияет на нервную систему