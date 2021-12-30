Убираем котлетки со стола — рецепты мясных блюд к праздникам от Джейми Оливера

Почти на каждом новогоднем столе есть блюда из мяса. Обычно это буженина, холодец, запеченная курица или индейка, домашние котлетки, отбивные и другое.
Возможно, в этом году нужно разнообразить рацион? Всё-таки, символ года — тигр, он любит мясо, и надо как-то его задобрить.
Предлагаем тебе рецепты мясных блюд от одного из самых известных поваров мира — Джейми Оливера. Уверены, что-то тебе понравится.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver)
Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver)
Теплый рулет с колбасой чили — это райское наслаждение.
Теплый рулет с колбасой чили — это райское наслаждение.
Порция: 10
Время приготовления: 45 мин
Ингредиенты
Приготовление
Если тебе и детям надоели остатки еды — это фантастическая замена традиционного сэндвича с индейкой.
Если тебе и детям надоели остатки еды — это фантастическая замена традиционного сэндвича с индейкой.
Порции: 4
Время приготовления: 15 мин
Очень простой рецепт. Это отличный, быстрый метод для действительно хорошей, хрустящей измельченной курицы с добавлением чеснока для дополнительного вкуса.
Очень простой рецепт. Это отличный, быстрый метод для действительно хорошей, хрустящей измельченной курицы с добавлением чеснока для дополнительного вкуса.
Порция: 2
Время приготовления: 20 мин
Использовать шампура для приготовления куриных леденцов — действительно веселая вещь, которую можно делать с детьми. Им понравится помогать готовить их.
Использовать шампура для приготовления куриных леденцов — действительно веселая вещь, которую можно делать с детьми. Им понравится помогать готовить их.
Никто не узнает, что это остатки индейки, если она будет украшена этим острым перцем чили.
Никто не узнает, что это остатки индейки, если она будет украшена этим острым перцем чили.
Порция: 6
Время приготовления: 2 ч 35 мин
Для соуса гуакамоле
Порция: 8
Время приготовления: 55 мин
Простой способ зажарить верхнюю часть говядины, чтобы каждый раз она была очень сочной.
Простой способ зажарить верхнюю часть говядины, чтобы каждый раз она была очень сочной.
Время приготовления: 1 ч 5 мин
Надеемся, что хоть одно из этих мясных блюд станет украшением твоего новогоднего стола. А если ты до сих пор думаешь, что приготовить, то советуем почитать про меню на Новый год и выбрать блюдо себе по вкусу.