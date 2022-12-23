Утка с яблоками в духовке: рецепт вкуснейшего блюда на Рождество

Запеченная утка с яблоками — очень вкусное блюдо, которое разметают на праздничном столе за считанные минуты.

Многие люди думают, что приготовление утки отнимает очень много времени и сил. Но это — совсем не так. К тому же ради такого насыщенного аромата и вкуса можно задержаться на кухне дольше обычного.

Утка с яблоками в духовке: рецепт изысканного блюда читай в материале.

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Утка с яблоками: пошаговый рецепт

Утка с яблоками в духовке запекается до двух часов.

Но нужно помнить, что перед тем, как ее готовить, нужно сначала как следует подержать ее в маринаде.

Для того чтобы приготовить утку, необходимо заранее купить все нужные продукты.

Ингредиенты:

1,5 кг утки

7 шт. кислых яблок

2,5 ст. л. меда

2 ст. л. горчицы

1 ч. л. сухого розмарина

1 ч. л. перца

50 г лимона

5 зубчиков чеснока

1,5 ч. л. соли

40 мл подсолнечного масла

Запеченная утка с яблоками в рукаве: способ приготовления

В первую очередь необходимо хорошо вымыть утку. Если на ней есть перышки, ее необходимо опалить над плитой. Делать это нужно аккуратно, чтобы не пропалить на птице съедобные участки. Далее приготовить маринад. Для этого нужно взять мед, горчицу, чеснок, масло, перец, розмарин. Хорошо все вымешать и, если есть необходимость, добавить немного воды. Солить утку обязательно нужно со всех сторон. Не забудь, что внутри она тоже должна быть вкусной. После этого обмажь птицу маринадом и положи на ночь в холодильник. Если нет столько времени, поставь ее мариноваться на несколько часов при комнатной температуре в холодильник или на балкон. После этого в ход идут яблоки. Их необходимо помыть, высушить с помощью бумажных полотенец, разрезать на кусочки и вытащить семечки. При этом яблоки должны быть с кожурой. Не очищай их. Половину яблок необходимо положить в утку, а все остальное — в фольгу. Отверстие в утке после этого нужно скрепить с помощью зубочисток или зашить нитками. Нагрей духовку до 200 °С и поставь утку в фольгу на яблока. Маринад при этом нужно тоже ложкой вылить на фольгу и закрыть. Замотай ее и запекай до двух часов. Если утка большая, добавь времени. После этого раскрой фольгу и запекай до получаса. Она должна хорошенько подрумянится. Подавай утку вместе с яблоками (в качестве гарнира, например). И укрась все это базиликом.

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