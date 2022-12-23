Утка с яблоками в духовке: рецепт вкуснейшего блюда на Рождество

Запеченная утка с яблоками — очень вкусное блюдо, которое разметают на праздничном столе за считанные минуты.
Многие люди думают, что приготовление утки отнимает очень много времени и сил. Но это — совсем не так. К тому же ради такого насыщенного аромата и вкуса можно задержаться на кухне дольше обычного.
Утка с яблоками в духовке: рецепт изысканного блюда читай в материале.
Утка с яблоками в духовке запекается до двух часов.
Но нужно помнить, что перед тем, как ее готовить, нужно сначала как следует подержать ее в маринаде.
Но нужно помнить, что перед тем, как ее готовить, нужно сначала как следует подержать ее в маринаде.
Для того чтобы приготовить утку, необходимо заранее купить все нужные продукты.
А если ты все же выберешь сытный стол к празднику, читай, что приготовить на Новый год 2023. Мы подобрали рецепты вкусных блюд, чтобы удивить гостей.
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