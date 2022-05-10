В чем суперсила гречки? Нутрициолог о полезных свойствах этой крупы

Кого мама в детстве не кормила гречневой кашей, а в школе не приходилось есть гречневый суп? Если тебе, ты счастливчик. Однако дело в том, что эта крупа очень полезна, в большинстве случаев ее готовят по-ленивому — просто отваривают.

Чем полезна гречка

О пользе этой крупы рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько. Гречка относится к группе псевдозлаков, фактически они семена травянистых растений.

Псевдозлак имеет большую нутритивную ценность по составу и у них нет глютена. Глютен может быть исключен на лечебных протоколах, в частности, когда имеются аутоиммунные заболевания, воспаление ЖКТ, аллергии и т.д.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

По сравнению с другими крупами: рисом, спельтой, пшеном, жемчужной крупой состав гречневой гораздо более полезен. В нем содержатся все типы клетчатки для здоровья кишечника.

Однако существует миф — в гречке много белка. Вообще его относительно мало, всего 3%, зато у этой крупы почти полный профиль аминокислот — 18 из 20. Больше всего содержится глутамина, аспарагина, глицина.⠀

Какие витамины содержатся в гречке

Эта крупа имеет минимальный набор минералов: маргенец, медь, магний, чуть-чуть железа и даже несколько антиоксидантов — кверцетин, рутин.

Но важно понимать, что состав травянистых растений таков, что ни белки, ни минералы из них так просто и совершенно не усвоятся.

А еще гречка является хорошим источником медленных углеводов, это полезно для ЖКТ.

Как в мире потребляют гречку

Обычно у нас продаются жареные семена гречихи, это та коричневая, которую мы видим в магазинах. Когда мы ее варим, она может быть горькой. Однако в настоящее время в продаже появляется все больше зеленой (сырой) гречки. Она всегда имеет менее выраженный вкус и более липкая.

Вообще в мире гречку мало потребляют как кашу, чаще она встречается в виде чая или переработана в муку и лапшу.

Гречневая каша может быть не горькой и липкой, главное вкусно ее приготовить. А делать это можно:

с грибами,

с семенами и орехами,

с зеленью и ростками, и любыми овощами,

со спаржей,

зеленую гречку используют как основу сладких каш,

для выпечки простого гречишного хлеба (без пшеницы).

Чтобы ты мог дать гречке второй шанс и полюбить ее, хотим напомнить, что раньше мы рассказывали рецепт яворовского пирога с гречкой и картофелем от Евгения Клопотенко.