Варим идеальный не слипающийся рис: секреты от Татьяны Литвиновой

Кулинария – это настоящее искусство, однако к определенным продуктам нужно найти правильный подход. Например, как варить рис, чтобы он не слипался?

Рис, на первый взгляд, прост в приготовлении, однако его легко переварить и вместо рассыпчатого шедевра получить кашу непонятной консистенции.

Хорошо, что научиться варить идеальный рис вполне реально, достаточно знать несколько простых лайфхаков.

Ведущая программы Мастер Шеф Татьяна Литвинова в своем кулинарном YouTube-блоге поделилась секретами, как варить рассыпчатый рис, в котором будут сохранены все полезные свойства.

Как варить идеальный рис

Чтобы при варке рис не слипался, его нужно правильно подготовить. И в этом поможет простая вода.

Нужно тщательно промыть рис под холодной проточной водой, тогда во время варки он не будет слипаться.

Следующий секрет – соотношение воды к рису.

Да, да, на упаковке не зря пишут, каким количеством воды нужно заливать рис. Идеальная формула – на один стакан риса должно уходить полтора стакана воды.

Когда солить рис?

Лучшее время, чтобы подсолить рис, наступает после того, как он закипит. Тогда можно смело солить и прикручивать огонь.

Мешать или не мешать?

Главный секрет идеального риса: чтобы крупа в результате не превратилась в кашу, а была рассыпчатой, нельзя перемешивать рис до момента кипения.

Даже после того как он закипит, нужно стараться минимально помешивать рис.

Сколько варить рис?

Время варки крупы отличается в зависимости от того, какой это вид риса. Обычно на упаковке производитель указывает оптимальное время приготовления.

Если это пропаренный, белый круглый или длинный сорт риса, достаточно будет 20 минут варки. Бурому рису нужно от 30 до 40 минут, а дикий рис варится около часа.

Рисовая крупа является основой многих вкусных и питательных блюд. Если дома без дела стоит баночка с рисом, а ты еще не знаешь, с чем его приготовить, то читай, как сделать ленивые голубцы. Это быстро, просто и вкусно.

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