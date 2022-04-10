Вкуснятина! Пухлые панкейки с медом и йогуртом — простой рецепт от Джейми Оливера

Утром особенно хочется чего-нибудь вкусненького, но такого, что быстро и просто готовится. А как насчет тарелочки румяных горячих панкейков с чаем или кофе?

Английский шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер поделился рецептом нежных пухлых блинчиков, которые готовятся всего за десять минут.

Для этого тебе понадобится:

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1 стакан самоподнимающейся муки (или обычная мука и разрыхлитель);

1 стакан полуобезжиренного молока;

1 большое куриное яйцо;

оливковое или сливочное масло;

натуральный йогурт;

жидкий мед.

Итак, к работе!

Высыпь муку, молоко, яйцо в миску и добавь щепотку морской соли. Сбей массу до однородности.

Сбрызни оливковым маслом или смажь кусочком сливочного масла большую сковороду и разогрей ее на среднем огне.

Вылей несколько порций теста по одной ложке на сковороду и готовь их несколько минут до золотистого цвета.

Затем переверни блины и жарь их еще несколько минут до готовности.

Подавай румяные панкейки с ложкой натурального йогурта и медом.

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