Вкуснятина! Пухлые панкейки с медом и йогуртом — простой рецепт от Джейми Оливера

Утром особенно хочется чего-нибудь вкусненького, но такого, что быстро и просто готовится. А как насчет тарелочки румяных горячих панкейков с чаем или кофе?
Английский шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер поделился рецептом нежных пухлых блинчиков, которые готовятся всего за десять минут.
Для этого тебе понадобится:
Фото: Unsplash
Итак, к работе!
Во время войны будничные дела, такие как приготовление пищи, становятся сложными из-за ограниченного количества времени и ингредиентов. Однако все же есть рецепты, которые не нуждаются в особых продуктах и занимают минимум твоих усилий и времени. Например, рулеты с творогом и бананом — это вкусно, полезно и быстро. Читай, как их приготовить.