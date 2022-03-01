Вкусные гренки из того, что есть под рукой – рецепт для всей семьи

Сегодня расскажем тебе о гренках, которые точно тебе понравится. Рецепт очень прост, вероятно, его знает твоя мама или бабушка.
Ингредиентов много не нужно, главные – яйца и хлеб.
Ингредиенты:
Приготовление:
Рассчитываем по количеству людей.
Из одного яйца может получиться примерно 2-3 гренки, зависит еще от размера ломтиков хлеба.
Из одного яйца может получиться примерно 2-3 гренки, зависит еще от размера ломтиков хлеба.
Такие гренки лучше кушать еще теплыми. К ним можно поджарить морковь с луком, открыть домашнюю консервацию, есть с кашей.
Также рассчитываем по количеству человек. Если берем 2 яйца, то нужно 0,5 стакана молока.
Просто и вкусно!
Сейчас люди в панике скупают все продукты. Но действительно ли они тебе понадобятся? Раньше мы рассказывали, какие продукты нужно купить и вещи первой необходимости.