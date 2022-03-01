Вкусные гренки из того, что есть под рукой – рецепт для всей семьи

Сегодня расскажем тебе о гренках, которые точно тебе понравится. Рецепт очень прост, вероятно, его знает твоя мама или бабушка.

Ингредиентов много не нужно, главные – яйца и хлеб.

Соленые гренки

Ингредиенты:

хлеб

яйца

соль

специи по вкусу

масло

Приготовление:

Рассчитываем по количеству людей.

Из одного яйца может получиться примерно 2-3 гренки, зависит еще от размера ломтиков хлеба.

Взбиваем яйца, добавляем соль и специи по вкусу. С двух сторон погружаем ломтик хлеба и жарим на сковороде с растительным маслом. Жарим до готовности яйца.

Такие гренки лучше кушать еще теплыми. К ним можно поджарить морковь с луком, открыть домашнюю консервацию, есть с кашей.

Сладкие гренки

Ингредиенты:

яйца

молоко

сахар

хлеб

масло

Приготовление:

Также рассчитываем по количеству человек. Если берем 2 яйца, то нужно 0,5 стакана молока.

Взбиваем яйца, молоко и сахар. Затем снова смачиваем с двух сторон и жарим на сковороде до готовности яйца. К этим гренкам можно открыть варенье, достать замороженные ягоды и т.д.

Просто и вкусно!

Сейчас люди в панике скупают все продукты. Но действительно ли они тебе понадобятся? Раньше мы рассказывали, какие продукты нужно купить и вещи первой необходимости.